«Палочная система». Депутат призвал выпустить из СИЗО блогера Хованского

Блогер Юрий Хованский, которого держат в СИЗО уже несколько месяцев, должен быть освобожден из-за истечения срока давности по вменяемому ему преступлению, заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга 6 октября должно состояться заседание по продлению меры пресечения Хованскому. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) за песню о теракте на Дубровке. Адвокаты и сам блогер считают, что обвинение строится на ложных показаниях.

«Я несколько раз был на суде, все последние суды касались меры пресечения, а не существа дела. Я несколько раз был у него в СИЗО и навещал его и когда он был в Колпино, и когда он был в «Крестах-2». Что касается сегодняшнего заседания, мною было направлено ходатайство и письмо, я даю свое поручительство, чтобы Юрия отпустили под домашний арест. Владимир Жириновский в эфире с блогером Кашиным тоже высказал свою позицию, что за песню десятилетней давности сажать, конечно, нельзя. Штраф – пожалуйста», - отметил Власов.