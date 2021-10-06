«Палочная система». Депутат призвал выпустить из СИЗО блогера Хованского
Дело Юрия Хованского об оправдании терроризма пытаются сфабриковать, уверен депутат Власов.
Блогер Юрий Хованский, которого держат в СИЗО уже несколько месяцев, должен быть освобожден из-за истечения срока давности по вменяемому ему преступлению, заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга 6 октября должно состояться заседание по продлению меры пресечения Хованскому. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) за песню о теракте на Дубровке. Адвокаты и сам блогер считают, что обвинение строится на ложных показаниях.
«Я несколько раз был на суде, все последние суды касались меры пресечения, а не существа дела. Я несколько раз был у него в СИЗО и навещал его и когда он был в Колпино, и когда он был в «Крестах-2». Что касается сегодняшнего заседания, мною было направлено ходатайство и письмо, я даю свое поручительство, чтобы Юрия отпустили под домашний арест. Владимир Жириновский в эфире с блогером Кашиным тоже высказал свою позицию, что за песню десятилетней давности сажать, конечно, нельзя. Штраф – пожалуйста», - отметил Власов.
При этом в открытом письме Юрий Хованский написал, что статьи, по которой его обвиняют, на момент создания песни в 2012 году не существовало в том виде, в котором ее вменяют. «Это прекрасно известно и судам, и следствию, но никто не собирается меня выпускать», - заявил блогер. Власов подтвердил данную информацию.
«Суд и следователи закрывают глаза на то, что эта песня была спета до того, как была ужесточена данная статья. Закон, действующий на время совершения преступления, предполагал максимум штраф. А если мы исходим из того, что эта песня была спета в 2011 или в 2013 году, то срок давности уже истек. Учитывая, что Юрия держат уже несколько месяцев, следствие пытается найти возможности его осудить и в прямом смысле слова сфабриковать это дело. Ко мне его родственники, родители обращались, и я, как и в случае с другими людьми, обязан отреагировать, если вижу нарушения. Я отправил депутатский запрос в следственный комитет и в прокуратуру. Будем надеяться, что все-таки не сработает здесь палочная система «осудить террориста всеми способами», хотя я не считаю его террористом. Будет нормальное разбирательство дела, и суд либо его освободит в связи с истечением сроков давности, либо назначит ему наказание в виде штрафа», - резюмировал депутат.
7 сентября Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга на месяц продлил Хованскому срок содержания под стражей. Его также включили в перечень физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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