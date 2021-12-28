«Репрессивный тренд»: Сванидзе назвал позором ликвидацию «Мемориала»

Решение суда о ликвидации правозащитного общества «Мемориала» (признано в России НКО-иноагентом) является катастрофой, которая указывает на то, что в России продолжатся репрессии в отношении гражданского общества, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, журналист и публицист Николай Сванидзе.

Ранее во вторник, Верховный суд РФ принял решение о ликвидации международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал».

Верховный суд ликвидировал общество «Международный Мемориал»

«К сожалению, это решение не удивило. Это не шок, что мы, дети что ли? Это катастрофическое и позорное решение. Мы в это не верили, но ждали. Подобных организаций больше нет, но наступление на общество, репрессивный тренд несомненно продолжится», - сказал Сванидзе.

При этом он высказал мнение, что «Мемориал» продолжит работу, указав, кому помещали правозащитники.

«По–видимому, «Мемориал» мешал силовым структурам и органам госбезопасности наложить свою лапу на страну. Это такая метка, они метят территорию. Это абсолютно позорное демонстративное решение, направленное на вымарывание нашей исторической и человеческой памяти. При этом, конечно, «Мемориал» невозможно ликвидировать по сути. Он продолжит работать, но это будет трудно», - отметил публицист.

По его мнению, государство боится памяти о репрессиях.

«Видимо это не соответствует его (государства – прим. НСН) нынешним взглядам и представлениям о прекрасном. Считается, что память о репрессиях очерняет наше прошлое, хотя правда очернять не может. Правды боятся только те, кому есть чего бояться. Но факт остается фактом, они ее боятся», - подчеркнул собеседник «Радиоточка НСН».

Отвечая на вопрос, верит ли он в изменения в закон об иноагентах, о которых говорил Владимир Путин, Сванидзе сказал: «Мы видим результат».

Генпрокуратура обвинила «Мемориал» в неоднократном нарушении закона об иноагентах. При этом в суде представитель ведомства выступил с утверждением, что правозащитное общество занимается реабилитацией пособников нацистов и спекулирует на теме репрессий.

Адвокат Мария Эйсмонт заявила, что в «Мемориале» будут обжаловать решение суда, которое считают незаконным и необоснованным.

Горбачев и Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации «Мемориала»

Ранее лауреаты Нобелевской премии мира - бывший первый президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск с требованием ликвидации «Мемориала»

Со своей стороны, исполнительный директор международного «Мемориала» Елена Жемкова в беседе с «Радиоточкой НСН» называла иск Генпрокуратуры «неадекватной попыткой применения силы».


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ФОТО: Николай Сванидзе
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