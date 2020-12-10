Сукачёв обожает московские речки. Но за мусор готов порвать!
Легендарный рокер Гарик Сукачёв признался НСН, что большинство его детских и юношеских воспоминаний связаны с московскими речками.
Музыкант Гарик Сукачёв поддержал совместный проект НСН и «НАШЕго радио» «Экология начинается с тебя», который стартовал на минувшей неделе в эфире популярной радиостанции. В прямом эфире известный рокер рассказал о любимых водоёмах Москвы, вдоль которых он любит прогуливаться с гражданками.
«Я родился в Мякинино, и в детстве у меня дом был прямо на берегу Москвы-реки. Но, мои любимые водоемы – река Сходня, там у меня дача находится, и река Яуза, недалеко от нее я живу в Москве. Всю жизнь я прогуливаюсь вдоль них, иногда даже с гражданками. Эти две реки я, прям, обожаю, хотя, обе они небольшие. Живу я, кстати, на Самотеке, где раньше Яуза встречалась с Неглинкой, но потом человек вмешался, реки спрятали в трубы, потому что москвичам было неудобно – речки затапливали первые этажи каждую весну», – рассказал Гарик Сукачев.
При этом любовь к рекам у музыканта подкрепляется нетерпимостью к мусору на природе.
«Вот в этом я точно не понимаю всех нас! Мы довольно странные люди, все мы, то, как мы мусорим на природе, это ужас, это срач! Например, когда я дома у себя иду на кухню, где очень чисто, я наливаю себе кружку кофе, выпиваю и тут же ее мою, чтобы было и дальше так чисто. Почему же мы так не относимся к природе? У меня вызывает это дикое удивление... Я, например, очень люблю ходить за грибами. Но там, где у меня дача на Сходне, грибов нет, нужно идти куда-то за Волоколамск, чтобы найти лес. Но когда мы в этот лес приходим… не хочется выражаться. Там так грязно, мусор валяется везде. Это ужас просто! Я не могу этого понять и объяснить, человек ведь мусорит самому себе. Давайте, помнить, что Земля – наш дом, Россия – наш дом. Вы же из своего дома мусор каждый день выносите, чтобы не воняло. Вот, и в лесу не мусорите!», – эмоционально призвал своих поклонников Сукачев.
Добавим, что в рамках национального проекта «Экология» в России сейчас идут работы по сохранению уникальных водных объектов. В частности, летом в самых разных точках страны волонтеры очищали берега водоемов, озер и рек от мусора, банок и пакетов.
Ранее проект «Экология начинается с тебя» поддержали другие постоянные авторы НСН. Так, лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов признался в особой любви к Волге. Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко рассказал, как правильно сажать деревья. Актер театра и кино, музыкант Александр Устюгов поделился своей «экологической» мечтой – покорить Северный полюс на мотоцикле. А спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал, что акция по защите детенышей тюленей, в которой он участвовал, оказалась одним из главных достижений в его жизни.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+27 927 / сут.
Умерли
45 280+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+25 877 / сут.
- Власти Китая из-за COVID-19 ввели режим «военного времени» на границе с РФ
- Путин «объявил в розыск» 97-летнюю жительницу Ставропольского края
- Захарова прокомментировала любовь украинцев к песням на русском языке
- Голикова призвала не останавливать вакцинацию в период январских праздников
- Путин призвал не «вешать судимость» на людей за мелкие нарушения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru