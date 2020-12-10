Сукачёв обожает московские речки. Но за мусор готов порвать!

Музыкант Гарик Сукачёв поддержал совместный проект НСН и «НАШЕго радио» «Экология начинается с тебя», который стартовал на минувшей неделе в эфире популярной радиостанции. В прямом эфире известный рокер рассказал о любимых водоёмах Москвы, вдоль которых он любит прогуливаться с гражданками.

«Я родился в Мякинино, и в детстве у меня дом был прямо на берегу Москвы-реки. Но, мои любимые водоемы – река Сходня, там у меня дача находится, и река Яуза, недалеко от нее я живу в Москве. Всю жизнь я прогуливаюсь вдоль них, иногда даже с гражданками. Эти две реки я, прям, обожаю, хотя, обе они небольшие. Живу я, кстати, на Самотеке, где раньше Яуза встречалась с Неглинкой, но потом человек вмешался, реки спрятали в трубы, потому что москвичам было неудобно – речки затапливали первые этажи каждую весну», – рассказал Гарик Сукачев.

При этом любовь к рекам у музыканта подкрепляется нетерпимостью к мусору на природе.

«Вот в этом я точно не понимаю всех нас! Мы довольно странные люди, все мы, то, как мы мусорим на природе, это ужас, это срач! Например, когда я дома у себя иду на кухню, где очень чисто, я наливаю себе кружку кофе, выпиваю и тут же ее мою, чтобы было и дальше так чисто. Почему же мы так не относимся к природе? У меня вызывает это дикое удивление... Я, например, очень люблю ходить за грибами. Но там, где у меня дача на Сходне, грибов нет, нужно идти куда-то за Волоколамск, чтобы найти лес. Но когда мы в этот лес приходим… не хочется выражаться. Там так грязно, мусор валяется везде. Это ужас просто! Я не могу этого понять и объяснить, человек ведь мусорит самому себе. Давайте, помнить, что Земля – наш дом, Россия – наш дом. Вы же из своего дома мусор каждый день выносите, чтобы не воняло. Вот, и в лесу не мусорите!», – эмоционально призвал своих поклонников Сукачев.