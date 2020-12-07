Устюгов: Не надо проблемы экологии вешать на молодежь!

Актер театра и кино, музыкант Александр Устюгов поддержал совместный проект НСН и «НАШЕго радио» «Экология начинается с тебя», который стартовал на минувшей неделе в эфире популярной радиостанции. В прямом эфире он поделился со слушателями свой «экологической» мечтой – покорить Северный полюс на мотоцикле и посетить фестиваль скорости «Байкальская Миля».

«Экология – это круто!» – считает Александр Устюгов, и поэтому многие мероприятия на экологическую тему имеют большой успех.

«Фестиваль "Байкальская миля", например, возник совсем недавно, там мотоциклисты гоняют по льду, соревнуясь в скорости. Очень красивые съемки можно найти в интернете с этого мероприятия, это так масштабно, когда под тобой бездна, и мотоцикл несется! К сожалению, на Байкале я еще не был, но очень хочу, может, доеду до фестиваля в следующем, или в 2022 году. А, вообще, я мечтаю покорить Северный полюс на мотоцикле, если все получится, то это будет большая экспедиция», – рассказал он.

Актер убежден, что решение экологических проблем начинается с воспитания, каждый человек с детства должен знать, как заботиться о природе и животных.

«Если ребенок с детства знает, что фантик из-под конфеты нужно положить в карман и донести его до мусорки, а не под ноги выбросить, то в этом случае мы говорим об элементарном воспитании человека, и это не связано с глобальной экологией. Естественно, я не думаю, что есть люди, которые хотят купаться в грязных озерах, выходить на лужайки и видеть мусор на них, но это не имеет отношение к экосистеме, это элементарная забота каждого из нас об окружающей среде – донести свой мусор до бака. При этом заметьте, что мы часто сталкиваемся с тем, что на улице нет урны, и выкидывать то, что у тебя в кармане лежит, порой просто некуда. Эту проблему нужно решать государству. Вообще для решения любых вопросов, в том числе экологических, есть люди в соответствующих органах, которые в этом понимают лучше нас, по крайне мере, должны понимать, а значит, все проблемы не надо вешать на молодежь и ждать от них их решения», – считает Александр Устюгов.

Ранее проект «Экология начинается с тебя» поддержали другие постоянные авторы НСН. Так, спортивный комментатор Виктор Гусев признался, что акция по защите детенышей тюленей, в которой он участвовал, оказалась одним из главных достижений в его жизни. Музыканты группы «Крематорий» – Армен Григорян и Николай Коршунов – рассказали, что в промышленных северных городах России им воздух кажется много чище, нежели в Москве или на юге страны. Актер театра и кино Камиль Ларин отметил, что сейчас ответственному отношению к экологии его учит малолетний сын. А лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов вспомнил, как вместо съемок несколько часов убирал мусор в лесу.

