Гусев: Спасение бельков – одно из главных дел в моей жизни!
Спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал, сколько у него животных в семье, и как надо их защищать.
Спортивный комментатор Виктор Гусев поддержал совместный проект НСН и «НАШЕго радио» «Экология начинается с тебя», который стартовал на текущей неделе в эфире популярной радиостанции. В прямом эфире известный телеведущий признался, что акция по защите детенышей тюленей, в которой он участвовал, оказалась одним из главных достижений в его жизни. Тогда удалось привлечь внимание даже президента России к проблеме сохранения редких животных.
«Дело было в 2008 году. Я услышал выступление Андрея Макаревича, который рассказывал о проекте спасения бельков, позвонил в фонд защиты дикой природы, и нас отправили на берег Белого моря. Со мной были Александр Ф. Скляр, Артемий Троицкий, Лайма Вайкуле и Алена Свиридова и другие известные люди. Нас высадили на берег, но погода была достаточно теплая и была опасность провалиться под лед, тогда мы легли на этот лед вокруг бельков и не дали охотникам подойти к детенышам тюленей, которых безжалостно истребляли. Это даже не охота, бельков забивают битами, это ужасно. И такой промысел был не только у нас, но и в Канаде, в Норвегии… В результате, наша акция вышла настолько громкая, что мы обратили внимание общественности и тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева, и он подписал указ, по которому запретили промысел бельков. Местное население, правда, протестовало, потому что вопрос сложный – для них это способ выжить, они и мех продают. Но я считаю, конечно, с точки зрения человека, который там не живет, что такими традициями можно пожертвовать, заняться другим промыслом, изменить традиции и обычаи ради сохранения животных. Спасение бельков – одно из главных дел в моей жизни, я так считаю!», – заявил Гусев.
Телеведущий также рассказал, что любовь к животным у него привита с детства благодаря отцу-биологу и маме-нейрофизиологу, а сегодня в его семье сразу семь питомцев.
«Дело в том, что мой отец был профессором биологии, деканом биофака МГУ, и у него была теория, что мы живем по принципу антропоцентризма, когда во главе всего стоит человек, а все остальное как бы подчиняется человеку. А правильная схема жизни – это биоцентризм, когда человек вместе с животным миром вершит всеми делами и судьбами земли, и папа пытался донести это до человечества. Я считаю, это правильный подход. У него была еще одна тема, он считал, что мы должны убрать все производство из Сибири, что Сибирь – это «легкие» планеты, и мы должны стать «лесниками», и чтобы весь мир нам за это платил, чтобы мы там ничего не развивали. Наверное, это абсолютно утопичная идея, но очень благородная. И с самого детства у нас дома были животные. Кролики, морские свинки, ежи – и все это в небольшой московской квартире. Это заслуга мамы, она до сих пор работает нейрофизиологом, и в лабораториях неизбежно проводят опыты, вот она и приносила в моем детстве с работы животных, которых удавалось спасти. Сейчас же у меня четыре собаки и три кошки, все животные из приютов. Моя жена активно этим занимается», – поделился Виктор Гусев.
Ранее проект «Экология начинается с тебя» поддержали другие постоянные авторы НСН. Так, музыканты группы «Крематорий» – Армен Григорян и Николай Коршунов – признались, что в промышленных северных городах России им воздух кажется много чище, нежели в Москве или на юге страны. Актер театра и кино Камиль Ларин рассказал, что сейчас ответственному отношению к экологии его учит малолетний сын. А лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов вспомнил, как вместо съемок несколько часов убирал мусор в лесу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
- «Причин нет». Власти Карабаха заявили, что не готовятся к новой войне
- Путин заявил о всплеске киберпреступности
- Больной COVID-19 перестал пьянеть от алкоголя
- ООН заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии
- Эрдоган пожелал Франции избавиться от «бремени Макрона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru