Гусев: Спасение бельков – одно из главных дел в моей жизни!

Телеведущий также рассказал, что любовь к животным у него привита с детства благодаря отцу-биологу и маме-нейрофизиологу, а сегодня в его семье сразу семь питомцев.

«Дело в том, что мой отец был профессором биологии, деканом биофака МГУ, и у него была теория, что мы живем по принципу антропоцентризма, когда во главе всего стоит человек, а все остальное как бы подчиняется человеку. А правильная схема жизни – это биоцентризм, когда человек вместе с животным миром вершит всеми делами и судьбами земли, и папа пытался донести это до человечества. Я считаю, это правильный подход. У него была еще одна тема, он считал, что мы должны убрать все производство из Сибири, что Сибирь – это «легкие» планеты, и мы должны стать «лесниками», и чтобы весь мир нам за это платил, чтобы мы там ничего не развивали. Наверное, это абсолютно утопичная идея, но очень благородная. И с самого детства у нас дома были животные. Кролики, морские свинки, ежи – и все это в небольшой московской квартире. Это заслуга мамы, она до сих пор работает нейрофизиологом, и в лабораториях неизбежно проводят опыты, вот она и приносила в моем детстве с работы животных, которых удавалось спасти. Сейчас же у меня четыре собаки и три кошки, все животные из приютов. Моя жена активно этим занимается», – поделился Виктор Гусев.

Ранее проект «Экология начинается с тебя» поддержали другие постоянные авторы НСН. Так, музыканты группы «Крематорий» – Армен Григорян и Николай Коршунов – признались, что в промышленных северных городах России им воздух кажется много чище, нежели в Москве или на юге страны. Актер театра и кино Камиль Ларин рассказал, что сейчас ответственному отношению к экологии его учит малолетний сын. А лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов вспомнил, как вместо съемок несколько часов убирал мусор в лесу.

