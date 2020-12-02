Ларин: У молодых нет мусора в голове – нет и на улице
Актер Камиль Ларин признался НСН, что сейчас к раздельному сбору мусора его приучает сын-школьник.
Актер театра и кино, один из основателей комического театра «Квартет И» Камиль Ларин поддержал совместный проект НСН и «НАШЕго радио» «Экология начинается с тебя», который стартовал накануне в эфире популярной радиостанции. В прямом эфире актер вспомнил, как, будучи пионером, участвовал в сборе бумаги и металла в советской школе, и признался, что сейчас ответственному отношению к экологии его учит малолетний сын.
«Да, в детстве я собирал макулатуру, я же и октябренком был, и пионером, и комсомольцем, как должно. Поэтому мы были всем пример, и, естественно, у нас в школе был и сбор макулатуры, и сбор металлолома. Мы ходили по домам, квартирам, соседям, собирали все. Кипы нам, кстати, уже связанные выдавали: газеты в одной стопке, коробки в другой. И делали это безвозмездно. Странно, кстати, получалось, мы сдавали макулатуру, а получали в ответ другую бумажку – грамоту. Круговорот бумаги! Детей ведь лучше поощрять лимонадами, конфетами и другими сладостями. Хотя тогда я собирал эти грамоты, но сейчас понимаю, что нужны они были, разве только, чтобы родители мной гордились», – рассказал Камиль Ларин.
По его мнению, сейчас молодежь более ответственно относится к экологическим проблемам в сравнении со взрослыми. Ларин признался, что сын регулярно делает ему замечания из-за путаницы с раздельным выбросом мусора.
«Я до сих пор не могу привыкнуть к раздельному мусору, хотя у меня рядом с домом три бака стоят. Недавно я выносил коробки из-под детского "Лего", разложив с сыном предварительно весь мусор по разным пакетам, но по привычке у мусорных контейнеров все скинул в один бак и даже не заметил, но сын мне тут же сделал замечание. Молодые люди, конечно, строже относятся к этому, у них нет пока столько мусора в голове, как у взрослых», – поделился актер.
Добавим, что в рамках национального проекта «Экология» 25 ноября во всех школах стартовала акция по сбору макулатуры #БумБатл. Ее цель – рассказать о важности вторичной переработки и раздельного сбора отходов, а также сформировать экологическую культуру и осознанное потребление. Отмечается, что макулатура, будучи ценным для переработки сырьем, занимает сегодня пятую часть в общем потоке отходов.
Национальный проект «Экология» был утвержден в 2018 году. Планируется, что к 2024 году на переработку будут направляться не менее половины твердых коммунальных отходов, и в стране будут ликвидированы все несанкционированные свалки мусора.
Ранее проект «Экология начинается с тебя» также поддержал лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов. Музыкант рассказал о своём отвращении к свалкам, из-за которого однажды чуть не сорвал съемки телесюжета и несколько часов собирал мусор в лесу, где должен был сниматься.
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