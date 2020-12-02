Ларин: У молодых нет мусора в голове – нет и на улице

По его мнению, сейчас молодежь более ответственно относится к экологическим проблемам в сравнении со взрослыми. Ларин признался, что сын регулярно делает ему замечания из-за путаницы с раздельным выбросом мусора.

«Я до сих пор не могу привыкнуть к раздельному мусору, хотя у меня рядом с домом три бака стоят. Недавно я выносил коробки из-под детского "Лего", разложив с сыном предварительно весь мусор по разным пакетам, но по привычке у мусорных контейнеров все скинул в один бак и даже не заметил, но сын мне тут же сделал замечание. Молодые люди, конечно, строже относятся к этому, у них нет пока столько мусора в голове, как у взрослых», – поделился актер.

Добавим, что в рамках национального проекта «Экология» 25 ноября во всех школах стартовала акция по сбору макулатуры #БумБатл. Ее цель – рассказать о важности вторичной переработки и раздельного сбора отходов, а также сформировать экологическую культуру и осознанное потребление. Отмечается, что макулатура, будучи ценным для переработки сырьем, занимает сегодня пятую часть в общем потоке отходов.

Национальный проект «Экология» был утвержден в 2018 году. Планируется, что к 2024 году на переработку будут направляться не менее половины твердых коммунальных отходов, и в стране будут ликвидированы все несанкционированные свалки мусора.

Ранее проект «Экология начинается с тебя» также поддержал лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов. Музыкант рассказал о своём отвращении к свалкам, из-за которого однажды чуть не сорвал съемки телесюжета и несколько часов собирал мусор в лесу, где должен был сниматься.

