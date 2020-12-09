Феклистов: Убирайте срач за собой после пикника!
Лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов рассказал НСН, за что любит рыбалку на Волге, и призвал россиян не оставлять мусор на природе.
Лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов поддержал совместный проект НСН и «НАШЕго радио» «Экология начинается с тебя», который стартовал на минувшей неделе в эфире популярной радиостанции. В прямом эфире он рассказал, что любит рыбачить, и признался в особой любви к Волге.
«Россия, я считаю, по природным ресурсам, безусловно, лидирует в мире. Но наши ресурсы – это не только нефть или газ. Это пейзажи: леса, реки, озера. Я не один раз бывал на Волге, даже дошел до истоков этой великой реки, вспомнил тогда слова из песни: «С голубого ручейка начинается река»… Люблю Волгу, и очень хотел бы в круизе по реке пройти, чтобы мимо городов неспешно проплывать, чтобы пейзажи сменялись... Я, вот, кстати, знаю, что в городе Мышкин Ярославской области очень много рыбы! А раз рыба живет, значит, и вода в Волге не такая уж и грязная. Рыбалку я люблю, это всегда компания, всегда интересные рассказы. Правда, рыбалка - это такое дело, в котором главное вовремя остановиться, особенно, когда не клюёт, а то в дело вступают «особенности национальной рыбалки» со всеми вытекающими последствиями», – смеясь, признался музыкант.
Уже известно, что в рамках национального проекта «Экология» до 2024 года планируется углубление дна Волги на путях движения рыбы, а также подъем и утилизация 95 судов, затонувших в акватории реки. Кроме того, берега Волги должны очистить от мусора.
Евгений Феклистов, в свою очередь, призвал своих поклонников не мусорить на берегах и в лесных массивах во время пикников. Музыкант признался, что уже приучил себя к раздельному мусору.
«Очистительные мероприятия на Волге – это прекрасно! Но этого мало. Я вот живу рядом с парком «Лосиный остров» в Москве, а это охраняемая, заповедная территория, и не перестаю удивляться тому, что я постоянно натыкаюсь на следы пикника. Даже если ты нарушаешь и устроил пикник на полянке, развел костер, распил свои напитки, ну, почему же так сложно убрать за собой этот срач?! Извините, иначе назвать это не могу. Поддерживать чистоту всегда гораздо легче, чем потом все убирать, ведь дома никто на своем столе мусор так не разбрасывает. Хотя, если некоторые так живут, то значит проблема гораздо глубже... Но выход надо сообща искать. Я, к примеру, никогда не выбрасываю батарейки, у нас в подъезде есть специальный ящик, и искренне надеюсь, что потом раздельный мусор не выкидывают на одну свалку. Кстати, Новый год скоро, и, хотя, я хорошо помню, как в детстве каждую зиму отец посылал меня в лес за елкой, но последние несколько лет у меня на праздник стоит искусственная ель. Потому что природу надо беречь, и заботу об экологии надо начинать с себя», – убежден лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов.
Ранее проект «Экология начинается с тебя» поддержали другие постоянные авторы НСН. Так, участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко рассказал, что лично посадил всего одно дерево, так как в этом деле доверяет только профессионалам. Актер театра и кино, музыкант Александр Устюгов поделился своей «экологической» мечтой – покорить Северный полюс на мотоцикле. Спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал, что акция по защите детенышей тюленей, в которой он участвовал, оказалась одним из главных достижений в его жизни. Музыканты группы «Крематорий» – Армен Григорян и Николай Коршунов – признались, что в промышленных северных городах России им воздух кажется много чище, нежели в Москве или на юге страны.
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