Феклистов: Убирайте срач за собой после пикника!

Лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов поддержал совместный проект НСН и «НАШЕго радио» «Экология начинается с тебя», который стартовал на минувшей неделе в эфире популярной радиостанции. В прямом эфире он рассказал, что любит рыбачить, и признался в особой любви к Волге.

«Россия, я считаю, по природным ресурсам, безусловно, лидирует в мире. Но наши ресурсы – это не только нефть или газ. Это пейзажи: леса, реки, озера. Я не один раз бывал на Волге, даже дошел до истоков этой великой реки, вспомнил тогда слова из песни: «С голубого ручейка начинается река»… Люблю Волгу, и очень хотел бы в круизе по реке пройти, чтобы мимо городов неспешно проплывать, чтобы пейзажи сменялись... Я, вот, кстати, знаю, что в городе Мышкин Ярославской области очень много рыбы! А раз рыба живет, значит, и вода в Волге не такая уж и грязная. Рыбалку я люблю, это всегда компания, всегда интересные рассказы. Правда, рыбалка - это такое дело, в котором главное вовремя остановиться, особенно, когда не клюёт, а то в дело вступают «особенности национальной рыбалки» со всеми вытекающими последствиями», – смеясь, признался музыкант.

Уже известно, что в рамках национального проекта «Экология» до 2024 года планируется углубление дна Волги на путях движения рыбы, а также подъем и утилизация 95 судов, затонувших в акватории реки. Кроме того, берега Волги должны очистить от мусора.