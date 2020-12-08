Фоменко: Россия кормит свежим воздухом все население Земли!

Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко поддержал совместный проект НСН и «НАШЕго радио» «Экология начинается с тебя», который стартовал на минувшей неделе в эфире популярной радиостанции. В прямом эфире он признался, что лично посадил всего одно дерево, так как в этом деле не доверяет даже себе, а только профессионалам, иначе посаженные растения и деревья могут не вырасти.

«Да, я однажды посадил дерево в черешневом лесу. Но, вообще, я считаю, что нужно профессионально сажать, то есть только знающим все нюансы людям, а не как попало. Это же целая наука! Нужно понимать, что с чем рядом можно сажать, а что с чем нельзя – расти не будет, а потом за деревьями необходимо правильно ухаживать», – пояснил Николай Фоменко.

По мнению актера, ради сохранения лесов России не следует гнаться за застройкой свободных пространств и лесных массивов, как это происходит в мире, потому что только наша страна может «накормить» свежим воздухом все население Земли.

«Меня раньше раздражало, что у нас в стране постоянная стройка, здания становятся выше и выше, так, что неба за ними не видно, а Москва – все плотнее. Мне не нравилось, как близко у нас здания друг к другу стоят, ведь земли в России очень много, всем хватит. А потом я понял, что строить везде одноэтажные частные дома, как это, например, в США, не стоит, не надо нам разрастаться вширь, чтобы не трогать леса. И я сейчас я не шучу!!! Только мы своими лесами и деревьями кормим воздухом всё население Земли – все семь поганых миллиардов!», – смеясь, заявил Фоменко.