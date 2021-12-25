Стремительный «омикрон». Вирусологи назвали способ защититься от нового штамма COVID-19
Вирусологи в эфире НСН сравнили штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» и назвали способы защиты от заболевания.
Российские специалисты во время посещения ЮАР установили, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов коронавируса. «Незавозные» случаи «омикрона» зафиксировали и в нашей стране. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу, 25 декабря, пишут «Известия».
Глава ведомства отметил, что наиболее подвержены заболеванию дети, сообщает ТАСС.
Вирусолог Алексей Аграновский полагает, что омикрон-штамм не страшнее «дельты», несмотря на скорость распространения заболевания. Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Пока ничего пугающего. Скорость распространения еще не означает количество смертей. "дельта", которая сейчас доминирует, дает где-то 2-2,5% смертности. Все будет зависеть не от того, с какой скоростью "омикрон" завоевывает определенный объем человеческой популяции, а от его летальности. Пока таких данных, которые бы указывали, что он хуже "дельты" - нет», - отметил он.
По мнению профессора вирусологии Института имени Гамалеи Анатолия Альштейна, вакцины будут эффективны от штамма «омикрон» только при условии, если человек будет вакцинирован и ревакцинирован. Эксперт заявил об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Речь идет о различии в нейтрализуемости сывороткой против прежнего штамма и нового штамма. «Омикрон» отличается от уханьского исходного штамма тем, что хуже нейтрализуется. Но, скорее всего, он будет существенно менее патогенным, чем исходный штамм. Но еще окончательного заключения делать нельзя, потому что прошло мало времени, нужно подождать, может быть проявится его летальная активность. Вакцина эффективна от штамма «омикрон» при условии, что человек не только будет вакцинирован, но и ревакцинирован каждые полгода», - подчеркнул Альштейн.
Ранее руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов сравнил сроки поражения организма человека штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта». По его данным, «омикрон» быстрее остальных штаммов спускается в легкие, вызывая пневмонию - это происходит за 3-5 дней.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+24 946 / сут.
Умерли
303 тыс.+981 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+42 107 / сут.
- Стремительный «омикрон». Вирусологи назвали способ защититься от нового штамма COVID-19
- В Москве сугробы стали выше 30 см
- В России зарегистрировали «незавозные» случаи заболевания «омикроном»
- Умер писатель Альберт Лиханов
- Роскомнадзор решил заблокировать сайт «ОВД-инфо»
- В России за прошедшие сутки выявили 24 946 новых случаев коронавируса
- Горбачев: «Перестал бы быть самим собой» при попытке спасти СССР силовым путем
- СК не подтвердил факт соучастия сотрудников ИВС при побеге в Истре
- Владелец закроет в России Decathlon и Leroy Merlin
- Начальник Испытательной пожарной лаборатории Подмосковья задержан за взятку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru