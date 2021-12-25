Стремительный «омикрон». Вирусологи назвали способ защититься от нового штамма COVID-19

Вирусолог Алексей Аграновский полагает, что омикрон-штамм не страшнее «дельты», несмотря на скорость распространения заболевания. Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Пока ничего пугающего. Скорость распространения еще не означает количество смертей. "дельта", которая сейчас доминирует, дает где-то 2-2,5% смертности. Все будет зависеть не от того, с какой скоростью "омикрон" завоевывает определенный объем человеческой популяции, а от его летальности. Пока таких данных, которые бы указывали, что он хуже "дельты" - нет», - отметил он.