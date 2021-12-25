Инфекционист назвал необычные симптомы «омикрона» у привитых

Ряд специфических симптомов штамма коронавируса «омикрон» проявляется только у вакцинированных людей. Об этом пишет Express, ссылаясь на эпидемиолога, профессора Королевского колледжа в Лондоне Тима Спектора.

Врач рассказал, какой симптом долго сохраняется у переболевших омикрон-штаммом

Как отмечается в материале, в целом при COVID-19 наблюдаются высокая температура, продолжительный кашель, изменение или потеря вкуса и обоняния. При этом основные симптомы «омикрона» — кашель, слабость, заложенность носа и насморк.

Однако, по словам Спектора, у привитых и заразившихся омикрон-штаммом проявлялись тошнота и потеря аппетита. Медик отметил, что у таких пациентов была невысокая температура, головная боль и боль в горле, некоторые также жаловались на рвоту.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Омикрон-штаммВрачиКоронавирус
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