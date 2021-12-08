Ученый: «омикрон» быстрее поражает легкие, вызывая пневмонию

По его словам, это происходит за 3-5 дней. При заражении прежними видами COVID-19 от момента инфицирования до появления пневмонии проходило до 11 дней, сейчас речь идет о нескольких днях.

Как отметил эксперт, эффективность вакцин при «омикроне» может снизиться, но не критично. «По одним данным, эффективность снижается, но не более чем на 40%, не в разы. По другим данным, снижается еще меньше», — заявил Семенов.

Таким образом, при правильной вакцинации уровень антител должен быть намного выше, чем требуется для нейтрализации нового штамма.

Также руководитель филиала сообщил, что еще несколько групп коронавирусов в недалеком будущем могут прорваться из мира животных к людям.

