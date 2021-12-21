Мясников отверг «эксклюзивность» симптомов омикрон-штамма
Врач объяснил, почему по клиническим проявлениям ОРВИ нельзя поставить однозначный диагноз.
Отличить COVID-19 по клиническим проявлениям от гриппа, омикрон-штамм от других вариантов коронавируса практически невозможно. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Это надо понять раз и навсегда! Когда эксперты называют першение в горле, лихорадку в качестве симптомов конкретного штамма, это не так. Такие признаки присущи всем вариантам и коронавируса, и других острых респираторных вирусных инфекций. Даже потеря обоняния – не эксклюзивный симптом COVID-19», - подчеркнул Мясников.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сегодня ранее обозначил в качестве основных симптомов заболевания омикрон-штаммом коронавируса першение в горле, субфебрильную (длительную) лихорадку с невысокой температурой, а также мышечные боли.
Однако, как подчеркнул Александр Мясников, все эти проявления можно отнести к заболеваниям, вызванным и другими патогенами.
«ОРВИ любой этиологии клинически не отличаются друг от друга. Опять же, вирусная пневмония бывает у гриппа, человеческого коронавируса, риновируса и так далее – их легион. Именно в этом и сложность диагностики. Поэтому на сегодня любое острое респираторное заболевание медики рассматривают первоначально как потенциальный COVID, пока не будет доказано обратное тестами. В противном случае было бы всё просто – тут COVID, тут грипп, тут понос, тут ещё что-то», - пояснил эксперт.
Доктор Мясников подчеркнул, что ПЦР-тест подтверждает коронавирус только в 10% случаев всех ОРЗ:
«Тестирование распознаёт и новый омикрон-штамм как коронавирус. Однако в 90% случаев COVID не подтверждается при признаках ОРВИ. Это обычное заболевание, не требующее специального лечения, да его и нет! Надо быть просто привитыми от коронавируса, от гриппа. Если подтверждён COVID, необходимо соблюдать самоизоляцию. В тех 10%, когда инфекция перекидывается на паренхиму лёгких, уже своё лечение, но эти риски мы как раз можем снизить вакцинацией и ревакцинацией».
Глава Минздрава сегодня также заявил, что повторная вакцинация «Спутником Лайт» показала эффективность против «Омикрона» по результатам исследований. Поэтому, по словам Михаила Мурашко, рекомендуется через шесть месяцев после первого полного курса вакцинации, стоит ревакцинироваться.
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