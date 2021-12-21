Мясников отверг «эксклюзивность» симптомов омикрон-штамма

«Это надо понять раз и навсегда! Когда эксперты называют першение в горле, лихорадку в качестве симптомов конкретного штамма, это не так. Такие признаки присущи всем вариантам и коронавируса, и других острых респираторных вирусных инфекций. Даже потеря обоняния – не эксклюзивный симптом COVID-19», - подчеркнул Мясников.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сегодня ранее обозначил в качестве основных симптомов заболевания омикрон-штаммом коронавируса першение в горле, субфебрильную (длительную) лихорадку с невысокой температурой, а также мышечные боли.

Однако, как подчеркнул Александр Мясников, все эти проявления можно отнести к заболеваниям, вызванным и другими патогенами.

«ОРВИ любой этиологии клинически не отличаются друг от друга. Опять же, вирусная пневмония бывает у гриппа, человеческого коронавируса, риновируса и так далее – их легион. Именно в этом и сложность диагностики. Поэтому на сегодня любое острое респираторное заболевание медики рассматривают первоначально как потенциальный COVID, пока не будет доказано обратное тестами. В противном случае было бы всё просто – тут COVID, тут грипп, тут понос, тут ещё что-то», - пояснил эксперт.