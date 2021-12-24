«Омикрон» захватывает Европу, Россия – готовится к Новому году «без ограничений»
Власти Москвы заявили, что столица встретит 2022 год без дополнительных антиковидных мер, а регионы один за другим смягчают ограничения в преддверии праздников.
Пока «Омикрон» молниеносно распространяется по Европе, российские регионы смягчают антиковидные ограничения в преддверии Нового года.
Накануне в Великобритании выявили рекордные 120 тысяч случаев заражения, среди которых 90 тысяч приходятся на штамм «Омикрон», во Франции за минувшие сутки было выявлено 88 тысяч новых случаев, что также худший показатель для страны с начала пандемии.
К аналогичному сценарию готовятся и власти Италии, которые ужесточают антиковидные меры – в стране ввели обязательное ношение масок на улице и респираторов в общественных местах.
ВОЗ сообщает, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» обнаружен уже в 106 странах.
Иммунолог Николай Крючков ранее отмечал, что новая волна коронавируса может прийти и в Россию – уже во второй половине января.
«Пятая волна должна была быть и без нового штамма, но «омикрон» может дать всплеск в том случае, если у него, действительно настолько высокая заразность», - говорил он.
Несмотря на это, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уже сообщила, что столичные власти не планируют вводить новые антиковидные ограничения перед Новым годом. При этом она предпочла говорить именно о дельта-штамме, который, по оценке властей, уже не может поднять мощную волну заболеваемости.
«Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», - рассказала она в беседе с РИА Новости.
Ранее Владимир Путин также выступил против введения дополнительных ограничений в преддверии праздников. Глава государства не одобрил введение QR-кодов в транспорте перед Новым годом, о чем заявил на совещании с членами правительства.
«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей»,— пояснил свою позицию президент», - отметил президент.
В свою очередь, врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не связывать предстоящий всплеск заболеваемости с новогодними каникулами и спокойно праздновать.
«И поверьте, пожалуйста, что Новый год надо праздновать. Всплеск будет в феврале, но не приписывайте его к каникулам. Давно уже понятно, что коронавирусная инфекция идет вверх-вниз, она идет волнами. Мы мало что можем поделать, что в сторону верха, что в сторону низа. Можем только вакцинироваться», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Региональные власти, видимо, восприняли подобные заявления как руководство к действию и начали смягчать противопандемийные меры в преддверии «каникул».
Так, в Свердловской области отменили QR-коды в торговых центрах с 22 декабря по 20 января, а также сняли ночные ограничения на работу кафе и ресторанов. С 21 декабря перестала действовать система QR-кодов для посещения общественных мест и в Белгородской области. Тульская область также приостановила действие QR-кодов в кафе и ресторанах до 9 января.
Калининградская и Новосибирская области вслед заявили об отказе от QR-кодов в транспорте, в Калужской области введение QR-кодов перенесли с 15 декабря на 15 января.
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