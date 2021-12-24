«Омикрон» захватывает Европу, Россия – готовится к Новому году «без ограничений»

Пока «Омикрон» молниеносно распространяется по Европе, российские регионы смягчают антиковидные ограничения в преддверии Нового года.

Накануне в Великобритании выявили рекордные 120 тысяч случаев заражения, среди которых 90 тысяч приходятся на штамм «Омикрон», во Франции за минувшие сутки было выявлено 88 тысяч новых случаев, что также худший показатель для страны с начала пандемии.

К аналогичному сценарию готовятся и власти Италии, которые ужесточают антиковидные меры – в стране ввели обязательное ношение масок на улице и респираторов в общественных местах.

ВОЗ сообщает, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» обнаружен уже в 106 странах.

Иммунолог Николай Крючков ранее отмечал, что новая волна коронавируса может прийти и в Россию – уже во второй половине января.

«Пятая волна должна была быть и без нового штамма, но «омикрон» может дать всплеск в том случае, если у него, действительно настолько высокая заразность», - говорил он.