Вирусолог: Вакцине будет сложнее справиться с «омикроном»

Президент Итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджо Палу в интервью газете Corriere della Sera заявил, что для противодействия омикрон-штамму может потребоваться объем антител, кратно превосходящий тот, которого хватает для нейтрализации первоначальной разновидности вируса. По его словам, для остановки нового вируса требуется в 10-40 раз больше антител, чем тех, которые достаточны для нейтрализации исходного штамма.

«Речь идет о различии в нейтрализуемости сывороткой против прежнего штамма и нового штамма. «Омикрон» отличается от уханьского исходного штамма тем, что хуже нейтрализуется. Но, скорее всего, он будет существенно менее патогенным, чем исходный штамм. Но еще окончательного заключения делать нельзя, потому что прошло мало времени, нужно подождать, может быть проявится его летальная активность. Вакцина эффективна от штамма «омикрон» при условии, что человек не только будет вакцинирован, но и ревакцинирован каждые полгода», - отметил Альштейн.

По его словам, на сегодняшний день есть разные данные о требуемом количестве антител для защиты от нового штамма.

«Выясняется это следующим образом: берутся иммунные сыворотки, которые направлены против вакцины, сделанной из уханьского штамма исходного. Этой вакциной иммунизируют животных или получают антитела от человека, иммунизированного этой вакциной, а потом измеряют его нейтрализующую активность против уханьского штамма исходного и против штамма "омикрон". По разнице определяют, как эти вакцины будут примерно работать против омикрон-штамма. По данным Moderna и Pfizer, в 40 раз был слабее титр сыворотки против "омикрона", чем против уханьского штамма, а по данным центра Гамалеи в 12 раз была разница между титром этой сыворотки против уханьского штамма и против штамма "омикрон"», - резюмировал Альштейн.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что штамм коронавируса «омикрон» не является рукотворным. По его словам, омикрон-штамм является легким, несмотря на то, что в Великобритании уже зафиксировали первый случай смерти из-за этого штамма.

