Страсти по Троице. Знаменитая икона привела к низложению высших чинов РПЦ
Из-за противодействия переноса иконы «Троица» Андрея Рублева в Храм Христа Спасителя лишился своих постов в РПЦ протоиерей Леонид Калинин. В России усмотрели политический контекст в церковном решении.
Протоиерей Леонид Калинин лишен должностей, сообщили в РПЦ. Уточняется, что священнику теперь также нельзя проводить церковные службы. Подобные ограничения связаны с воспрепятствованием принесению в Храм Христа Спасителя иконы «Троицы» Рублева к 4 июня.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе НСН заявил, что икона «Троица» должна находиться в музее, потому что в Троицком соборе ей не создадут нужные условия хранения.
«Икона получила известность в советские времена, когда была политическая необходимость предъявить древность русской культуры миру в послевоенные годы. Тогда «Троица» вошла во все учебники. Какого-то особого почитания этой иконы в дореволюционные времена не было. Поскольку она вошла во все учебники, то ее место в Третьяковской галереи. Икона «Троица» – форпост русского православия, рекламное лицо русской церкви и лучше пусть миллионы людей увидят эту икону в Третьякове, чем сотни тысяч в Троице-Сергиевой лавре», - сказал Кураев «Радиоточке НСН».
Политолог Сергей Марков считает, что управленческое решение в Русской православной церкви (РПЦ) было принято в отношении западника. «Измена проникла и в клир», пишет эксперт 27 мая.
«Патриарх (Московский и Всея Руси Кирилл - прим. НСН) и президент (России Владимир Путин - прим, НСН) решили, что великая икона Троица Андрея Рублева, один из символов Руси, в это трудное для Руси время должна не висеть экспонатом в музее, а быть в Храме и вдохновлять народ православной Руси на преодоление трудностей. Эксперты от искусства, многие из которых западники и атеисты и протестанты, поставили цель сорвать возвращение иконы Троицы церкви», - заявил политолог в своем Telegram-канале.
По данным Маркова, сообщество прозападных искусствоведов с помощью имеющихся административных ресурсов и связей в управленческих структурах с такими же западниками и атеистами «пытается блокировать даже перенос иконы в храм Христа Спасителя».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для большого количества верующих в стране икона «Троица» Андрея Рублева является большой святыней, сообщает РИА Новости.
По его словам, решение о передаче образа Русской православной церкви (РПЦ) было продиктовано гуманитарными соображениями и «согласовывалось с главой государства».
Ранее РПЦ объявила о решении президента России передать ей знаменитую икону Андрея Рублева — «Троица», написанную в XV веке. Икону выставят в Храме Христа Спасителя 4 июня. В дальнейшем шедевр будет отреставрирован, а потом передан в Троице-Сергиеву лавру.
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