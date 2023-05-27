Страсти по Троице. Знаменитая икона привела к низложению высших чинов РПЦ

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе НСН заявил, что икона «Троица» должна находиться в музее, потому что в Троицком соборе ей не создадут нужные условия хранения.

«Икона получила известность в советские времена, когда была политическая необходимость предъявить древность русской культуры миру в послевоенные годы. Тогда «Троица» вошла во все учебники. Какого-то особого почитания этой иконы в дореволюционные времена не было. Поскольку она вошла во все учебники, то ее место в Третьяковской галереи. Икона «Троица» – форпост русского православия, рекламное лицо русской церкви и лучше пусть миллионы людей увидят эту икону в Третьякове, чем сотни тысяч в Троице-Сергиевой лавре», - сказал Кураев «Радиоточке НСН».