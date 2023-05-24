Ученые обратились в минкультуры с просьбой оставить рублевскую «Троицу» в Третьяковке

По мнению авторов открытого письма, «единственным пространством, подходящим для размещения иконы "Троица" Андрея Рублева, являются залы Третьяковской галереи». Только в музее эта икона сможет сохраниться для будущих поколений, «поскольку наряду с изучением и популяризацией памятников это и есть его главная функция».

Президент России Владимир Путин 15 мая распорядился передать «Троицу» РПЦ. Сейчас икона проходит неотложную реставрацию в депозитарии Третьяковской галереи. Икону собираются выставить в Храме Христа Спасителя 4 июня на праздник Троицы. В дальнейшем шедевр будет отреставрирован, а потом передан в Троице-Сергиеву лавру.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе НСН заявил, что икона «Троица» должна находиться в музее, потому что в Троицком соборе ей не создадут нужные условия хранения.

