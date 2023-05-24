Ученые обратились в минкультуры с просьбой оставить рублевскую «Троицу» в Третьяковке

Комиссия по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета Российской академии наук «История мировой культуры» обратилась с открытым письмом к министру культуры Ольге Любимовой. Члены комиссии заявили в нем, что считают «невозможным и недопустимым» перемещение иконы Андрея Рублева «Святая Троица» в храм для богослужебного использования.

Ученые заявляют, что сейчас необходимы «стабилизация состояния иконы, укрепление поврежденных участков и дальнейшее долгосрочное наблюдение за произведением в музейных условиях».

СМИ: состояние «Троицы» не позволяет вывезти ее из музея

По мнению авторов открытого письма, «единственным пространством, подходящим для размещения иконы "Троица" Андрея Рублева, являются залы Третьяковской галереи». Только в музее эта икона сможет сохраниться для будущих поколений, «поскольку наряду с изучением и популяризацией памятников это и есть его главная функция».

Президент России Владимир Путин 15 мая распорядился передать «Троицу» РПЦ. Сейчас икона проходит неотложную реставрацию в депозитарии Третьяковской галереи. Икону собираются выставить в Храме Христа Спасителя 4 июня на праздник Троицы. В дальнейшем шедевр будет отреставрирован, а потом передан в Троице-Сергиеву лавру.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе НСН заявил, что икона «Троица» должна находиться в музее, потому что в Троицком соборе ей не создадут нужные условия хранения.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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