Икону «Троица» Андрея Рублева вернули православной церкви

В сообщении отмечается, что с 1929 года икона находилась в собрании Третьяковской галереи, решение о возвращении её РПЦ было принято президентом РФ Владимиром Путиным «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

Также уточняется, что в течение года образ будет выставлен для поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, после чего икона займёт историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Ранее икону с образом «Спаса Нерукотворного», которая была подарена Путиным группировке «Днепр», начали провозить по подразделениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».