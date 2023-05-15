Икону «Троица» Андрея Рублева вернули православной церкви
Российской православной церкви (РПЦ) была возвращена икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым, сообщает пресс-служба РПЦ.
В сообщении отмечается, что с 1929 года икона находилась в собрании Третьяковской галереи, решение о возвращении её РПЦ было принято президентом РФ Владимиром Путиным «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».
Также уточняется, что в течение года образ будет выставлен для поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, после чего икона займёт историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Ранее икону с образом «Спаса Нерукотворного», которая была подарена Путиным группировке «Днепр», начали провозить по подразделениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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