СМИ: состояние «Троицы» не позволяет вывезти ее из музея

Эксперты полагают, что для иконы необходимо создать оптимальные условия хранения. Пока она не готова к вывозу из музея, констатировали участники заседания.

«Икона «Святая Троица» Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений», - сказано в протоколе заседания.

Президент России Владимир Путин 15 мая распорядился передать «Троицу» РПЦ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил решение гуманитарными соображениями, передает «Радиоточка НСН».

