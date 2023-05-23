СМИ: состояние «Троицы» не позволяет вывезти ее из музея
Срок передачи иконы «Троица» Русской православной церкви может быть сдвинут, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участников заседания в Третьяковской галерее.
Эксперты полагают, что для иконы необходимо создать оптимальные условия хранения. Пока она не готова к вывозу из музея, констатировали участники заседания.
«Икона «Святая Троица» Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений», - сказано в протоколе заседания.
Президент России Владимир Путин 15 мая распорядился передать «Троицу» РПЦ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил решение гуманитарными соображениями, передает «Радиоточка НСН».
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