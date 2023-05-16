Песков заявил, что «Троицу» Рублева вернули РПЦ из гуманитарных соображений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для большого количества верующих в стране икона «Троица» Андрея Рублева является большой святыней, сообщает РИА Новости.

По российским подразделениям начали провозить подаренную Путиным икону

По его словам, решение о передаче образа Русской православной церкви (РПЦ) было продиктовано гуманитарными соображениями и «согласовывалось с главой государства».

«Разумеется, подобные решения не принимаются без координации с теми, с кем необходимо координироваться», - отметил представитель Кремля.

Он добавил, что нахождение иконы в фондах музея не совсем соответствовало «чаяниям наших верующих».

Ранее в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси заявили, что икона «Троица» в течение года будет выставлена в храме Христа Спасителя, после чего её перевезут на историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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