РПЦ: протоиерею Калинину запретили проводить службы
Протоиерей Леонид Калинин лишен должностей, сообщили в РПЦ.
Уточняется, что священнику теперь также нельзя проводить церковные службы. Подобные ограничения связаны с воспрепятствованием принесению в Храм Христа Спасителя иконы «Троицы» Рублева к 4 июня.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин подарил военным в зоне СВО копии иконы «Спас Нерукотворный», а её оригинал военному министру Петру Ванновскому в своё время подарил император Александр III.
Настоятель Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры протоиерей Константин Харитонов объяснил, зачем Путин подарил военным икону, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru