«Старые не защищают»: Вирусолог призвал создавать назальные вакцины от COVID-19

При этом вирусолог не исключил, что в скором времени будет создана назальная вакцина.

«О создании назальной вакцины, применяемой на слизистую, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявлял довольно давно. Думаю, в ближайшее время она должна появиться, потому что говорили, что ее уже аттестовали, и она получила разрешение. Причем это тот же "Спутник", но с интраназальным или оральным способами применения», - заключил Чепурнов.