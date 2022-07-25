«Старые не защищают»: Вирусолог призвал создавать назальные вакцины от COVID-19

Вирусолог Александр Чепурнов в эфире НСН не исключил, что в России скоро будут лечиться от коронавируса назальными вакцинами.


В России следует создавать новые вакцины от коронавируса, так как старые, несмотря на сокращение летальных случаев, все равно не защищают от заражения. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали разработать новые вакцины от COVID-19 из-за распространения новых вариантов «омикрона». Чепурнов поддержал такое предложение.

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«ВОЗ призывает создать новые вакцины, потому что сильно изменился антигенный спектр. До сих пор все вакцины были сделаны против уханьского варианта коронавируса. Разнообразить их спектр, безусловно, необходимо. Лучше развивать назальные вакцины, так как входными воротами для вируса является слизистая. Поэтому если иммунизация проводится через нее, то кроме обычного полноценного иммунитета дополнительно формируется и слизистый иммунитет, что, конечно, улучшает защиту. Кроме того при создании новых вакцин акцент делается не на антительный иммунитет, потому что ясно, что он облегчает ситуацию, уменьшая количество летальных и тяжелых исходов почти в 10 раз, но тем не менее не защищает от инфекций. Более того, известно, что «омикроном» даже чаще заболевают те, кто уже переболел. Но вакцины для людей с иммунитетом, настроенным на клеточный ответ, уже создаются», - объяснил он.

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При этом вирусолог не исключил, что в скором времени будет создана назальная вакцина.

«О создании назальной вакцины, применяемой на слизистую, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявлял довольно давно. Думаю, в ближайшее время она должна появиться, потому что говорили, что ее уже аттестовали, и она получила разрешение. Причем это тот же "Спутник", но с интраназальным или оральным способами применения», - заключил Чепурнов.

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Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что с начала года не производится вакцина «ЭпиВакКорона», а объем производства «Спутника V» в январе-мае сократился на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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