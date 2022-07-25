«Вакцинация в ТЦ вернется»: Депутат Госдумы допустил открытие новых пунктов к осени

«Чтобы ревакцинироваться, москвичам следует идти в поликлиники по месту жительства. Привычные кабинеты работают, необходимые вакцины есть. Поэтому те, кто не вакцинировался и те, кто идут на ревакцинацию, могут посетить свои поликлиники. Пока что деятельность пунктов вакцинации в ТЦ временно прекратилась. Но не исключаю, что в рамках новой волны, которая придется на конец лета и начало осени, эти пункты вновь вернутся», - сказал Куринный.

Он считает, что основной причиной снижения темпов вакцинации депутат стала спецоперация на Украине.



"К сожалению, активность резко спала в последнее время в силу того, что внимание было переключено на другие процессы, связанные с внешней политикой. Количество вакцинированных и ревакцинированных резко снизилось", - отметил депутат.

Также он подчеркнул, что ограничений в России из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 ждать не стоит.