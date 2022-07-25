«Вакцинация в ТЦ вернется»: Депутат Госдумы допустил открытие новых пунктов к осени

Желающим ревакцинироваться в Москве пока что нужно обращаться в поликлиники, но вскоре пункты могут открыться и в ТЦ, заявил НСН депутат Госдумы Алексей Куринный.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России люди стали гораздо реже прививаться. По его словам, это связано с тем, что внимание общественности переключено на политическую обстановку в мире.

Ранее ТАСС сообщил, что за истекшую неделю число новых случаев заражения COVID-19 в мире увеличилось на 700 тысяч по сравнению с показателями предыдущего аналогичного периода и достигло 7,2 млн человек – это худший показатель за последние три месяца. По словам Куринного, желающим привиться москвичам следует идти в поликлинику.

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«Чтобы ревакцинироваться, москвичам следует идти в поликлиники по месту жительства. Привычные кабинеты работают, необходимые вакцины есть. Поэтому те, кто не вакцинировался и те, кто идут на ревакцинацию, могут посетить свои поликлиники. Пока что деятельность пунктов вакцинации в ТЦ временно прекратилась. Но не исключаю, что в рамках новой волны, которая придется на конец лета и начало осени, эти пункты вновь вернутся», - сказал Куринный.

Он считает, что основной причиной снижения темпов вакцинации депутат стала спецоперация на Украине.

"К сожалению, активность резко спала в последнее время в силу того, что внимание было переключено на другие процессы, связанные с внешней политикой. Количество вакцинированных и ревакцинированных резко снизилось", - отметил депутат.

Также он подчеркнул, что ограничений в России из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 ждать не стоит.

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«Думаю, что больших ограничений не будет, потому что фактически на сегодня коронавирусная инфекция переходит в разряд ординарных респираторных инфекций. Вероятнее всего, это будет некое подобие гриппа», - резюмировал Куринный.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщал, что ситуация с ростом заболеваемости пойдет по тому же сценарию, что и полгода назад, при этом количество заболевших будет значительно ниже.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:иммунологВакцинаКоронавирусРоссия
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