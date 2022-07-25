ВОЗ призвала разработать новые вакцины от COVID-19

«Хотя вакцины спасли бесчисленное количество жизней, они существенно не уменьшили распространение COVID-19», - говорится в сообщении.

Отмечается, что нужны инновации для разработки новых вакцин, которые существенно снизят передачу инфекции и обеспечат более широкую и длительную защиту. Так, ВОЗ настояла на том, чтобы руководство стран продолжало инвестировать в исследования и разработки, чтобы сделать эффективные и простые в использовании вакцины, такие как назальные спреи.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» не могла работать в принципе.

