ВОЗ призвала разработать новые вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения призвала разработать новые вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в публикации о новой стратегии по вакцинации в ответ на распространение новых подвариантов «омикрона».

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«Хотя вакцины спасли бесчисленное количество жизней, они существенно не уменьшили распространение COVID-19», - говорится в сообщении.

Отмечается, что нужны инновации для разработки новых вакцин, которые существенно снизят передачу инфекции и обеспечат более широкую и длительную защиту. Так, ВОЗ настояла на том, чтобы руководство стран продолжало инвестировать в исследования и разработки, чтобы сделать эффективные и простые в использовании вакцины, такие как назальные спреи.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» не могла работать в принципе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусВОЗ
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