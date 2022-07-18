«Нулевая защита!»: Вирусолог возмутился выброшенными на «ЭпиВакКорону» миллиардами

Александр Чепурнов сказал в эфире НСН, что удивлен заявлениям о 2% эффективности этой «непонятной» вакцины.

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» не могла работать в принципе, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Ранее РБК сообщило со ссылкой на исследование российских ученых, что эффективность «ЭпиВакКороны» по защите от поражения легких составила всего 2%. Аналогичные показатели «Спутника V» и «КовиВака» составили, соответственно, 56% и 46%.

Исследование: «ЭпиВакКорона» оказалась на 2% эффективна против поражения легких
«Меня удивляет такая постановка вопроса, откуда взялось 2%, потому что все, что до сих пор появлялось в достоверных публикациях, - там получалась вообще нулевая защита. Больше всего меня поражает то, что государство выбросило миллиарды, чтобы продолжать выпускать непонятную вакцину, в отношении которой высказывались столь сильные и обоснованные сомнения», - сказал Чепурнов.

По его словам, «нерабочей» является и предыдущая вакцина этого разработчика.

«Она в принципе не могла работать. Ни эта вакцина, ни предыдущая их вакцина против вируса Эбола, которая является вакциной резерва на случай биологической войны. Они конструктивно неправильно сделаны. По данным Роспотребнадзора, они провакцинировали 6 млн человек, поэтому здесь не только финансовые, но и человеческие потери», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года российские регионы не получили ни одной партии «ЭпиВакКороны», разработчиком которой является центр «Вектор» Роспотребнадзора.

«Упрямый факт»: Приостановку производства «ЭпиВакКороны» объяснили её слабой эффективностью

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский говорил НСН, что это может быть связано с сомнениями экспертного сообщества по поводу эффективности этой вакцины.

Со своей стороны, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН также называл «ЭпиВакКорону» совершенно неэффективной вакциной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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