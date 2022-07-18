«Нулевая защита!»: Вирусолог возмутился выброшенными на «ЭпиВакКорону» миллиардами
Александр Чепурнов сказал в эфире НСН, что удивлен заявлениям о 2% эффективности этой «непонятной» вакцины.
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» не могла работать в принципе, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Ранее РБК сообщило со ссылкой на исследование российских ученых, что эффективность «ЭпиВакКороны» по защите от поражения легких составила всего 2%. Аналогичные показатели «Спутника V» и «КовиВака» составили, соответственно, 56% и 46%.
«Меня удивляет такая постановка вопроса, откуда взялось 2%, потому что все, что до сих пор появлялось в достоверных публикациях, - там получалась вообще нулевая защита. Больше всего меня поражает то, что государство выбросило миллиарды, чтобы продолжать выпускать непонятную вакцину, в отношении которой высказывались столь сильные и обоснованные сомнения», - сказал Чепурнов.
По его словам, «нерабочей» является и предыдущая вакцина этого разработчика.
«Она в принципе не могла работать. Ни эта вакцина, ни предыдущая их вакцина против вируса Эбола, которая является вакциной резерва на случай биологической войны. Они конструктивно неправильно сделаны. По данным Роспотребнадзора, они провакцинировали 6 млн человек, поэтому здесь не только финансовые, но и человеческие потери», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее сообщалось, что с начала 2022 года российские регионы не получили ни одной партии «ЭпиВакКороны», разработчиком которой является центр «Вектор» Роспотребнадзора.
Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский говорил НСН, что это может быть связано с сомнениями экспертного сообщества по поводу эффективности этой вакцины.
Со своей стороны, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН также называл «ЭпиВакКорону» совершенно неэффективной вакциной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 548 / сут.
Умерли
382 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 531 / сут.
- Путин заявил, что цифровые проекты «Ростеха» показали скромные результаты
- Суд наложил на Google второй оборотный штраф более 21 млрд рублей
- Путин назвал недостаточными темпы снижения бедности в России
- Кардиолог назвал причины возникновения инсульта в молодом возрасте
- Вертолёт Росгвардии совершил жёсткую посадку под Гатчиной
- СМИ: спортивный директор «Фиорентины» заявил, что трансфер Кокорина был ошибкой
- Басурин рассказал о судьбе поставленного на Украину западного оружия
- СМИ: «Дочка» Сбера хочет создать аналог TikTok
- Басурин заявил, что Донбасс полностью освободят до конца года
- В МИД Австрии заявили, что ЕС не обсуждает отказ от российского газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru