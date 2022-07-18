«Нулевая защита!»: Вирусолог возмутился выброшенными на «ЭпиВакКорону» миллиардами

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский говорил НСН, что это может быть связано с сомнениями экспертного сообщества по поводу эффективности этой вакцины.

Со своей стороны, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН также называл «ЭпиВакКорону» совершенно неэффективной вакциной.

