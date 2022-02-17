Стало известно, почему в Москве подорожало отопление

Законное повышение цен на отопление в столичных домах следовало сделать постепенно с учетом низких доходов граждан и отсутствия разъяснительных работ со стороны надзорных органов. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе России заявили, что рассмотрят информацию о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства. Крохин отметил, что тарифы не могут измениться, так как устанавливаются на год. По его мнению, речь может идти об инциденте, который произошел в некоторых районах Москвы.