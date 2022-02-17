Стало известно, почему в Москве подорожало отопление
Представитель союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин заявил, что при повышении цен на отопление в столице надзорные органы действовали в рамках закона.
Законное повышение цен на отопление в столичных домах следовало сделать постепенно с учетом низких доходов граждан и отсутствия разъяснительных работ со стороны надзорных органов. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе России заявили, что рассмотрят информацию о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства. Крохин отметил, что тарифы не могут измениться, так как устанавливаются на год. По его мнению, речь может идти об инциденте, который произошел в некоторых районах Москвы.
«В феврале, в соответствии с 354 постановлением правительства России «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», управляющие организации и «МОЭК», являющийся единым поставщиком тепла в Москве, сделали перерасчет в квитанциях. По действующим правилам, это так и делается. Если фактическое потребление тепла за истекший период оказывается больше, чем расчетное, то в первом квартале следующего года должен быть сделан перерасчет. В Северном округе, например, в районе Коптево платежи выросли в два раза, причем не только за отопление, а за квартиру в целом. Но везде цены изменились по-разному: от двух-трех тысяч до семи-восьми. Потому что дома, энергоэффективность и управляющие компании – разные», - объяснил он.
При этом представитель союза отметил, что в такой ситуации возникла следующая проблема.
«Учитывая, что зима была холодная, а также то, что отопление в прошлом году включили на две недели раньше, суммы счетов естественно возросли. Доходы населения не растут, и большая разъяснительная работа не была проведена. Потому эту суму просто следовало разбить на соответствующие периоды, тогда бы нагрузка на жильцов была меньше. К тому же, нужно проверить, действительно ли те цифры, которые выставлялись, не были накручены, а основаны на реальных показателях потребления. Потому что в обычной жизни граждане не имеют доступа к домовым теплосчетчикам, а надзорные органы имеют. Здесь прозрачность не помешает», - рассказал Крохин.
При этом он подтвердил, что службы в Москве действовали законно.
«Скорее всего ФАС не найдет нарушения. Но, как у нас обычно это бывает, уголовные дела, например, при проверке коммунальщиков в Санкт-Петербурге возбудили по одному поводу, а нарушения нашли параллельные. Поэтому любая проверка может вырасти в нечто большее. Проверить необходимо. Если нарушения будут выявлены, то жильцам пересчитают их платежки. Более того в Москве уже приказали приостановить перерасчет», - заключил Крохин.
Ранее Константин Крохин в пресс-центре НСН заявил, что власти Санкт-Петербурга не могут устранить проблемы, связанные с уборкой города от снега и мусора, уже несколько лет подряд.
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