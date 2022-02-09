Юрист раскрыл суммы компенсаций за падающую с крыш наледь

В СМИ участились сообщения о падении с крыши наледи на людей из-за наступления оттепели. По словам Попова, за такие происшествия ответственность несет организация, которая занимается коммунальным обслуживанием.

«В большинстве случаев это ГБУ «Жилищник» соответствующего района, то есть та эксплуатирующая организация, которая занимается управлением дома. Жильцы за это ответственность не несут. Это касается территории не только жилых, но и нежилых объектов, но за них ответственность также несут собственники этих зданий. Соответствующие организации обязаны убирать сосульки, чистить крыши и улицы», - сообщил он.

Юрист добавил, что за такие происшествия ответственность бывает как административная, так и уголовная.