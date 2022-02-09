Юрист раскрыл суммы компенсаций за падающую с крыш наледь
По словам юриста Алексея Попова, люди чаще всего обращаются в суд за возмещением материального ущерба, а не из-за причиненного вреда их здоровью.
Если человек или его автомобиль пострадали из-за падения наледи с крыши, то ответственность несут управляющая компания или собственники здания. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.
В СМИ участились сообщения о падении с крыши наледи на людей из-за наступления оттепели. По словам Попова, за такие происшествия ответственность несет организация, которая занимается коммунальным обслуживанием.
«В большинстве случаев это ГБУ «Жилищник» соответствующего района, то есть та эксплуатирующая организация, которая занимается управлением дома. Жильцы за это ответственность не несут. Это касается территории не только жилых, но и нежилых объектов, но за них ответственность также несут собственники этих зданий. Соответствующие организации обязаны убирать сосульки, чистить крыши и улицы», - сообщил он.
Юрист добавил, что за такие происшествия ответственность бывает как административная, так и уголовная.
«Кроме того, что можно предъявить гражданско-правовой иск, административные инспекции и надзорные органы должны проводить проверки, привлекая как минимум к административной ответственности. Если речь идет о более серьезных последствиях в виде травм и телесных повреждений различной степени тяжести, то здесь можно говорить об основаниях для привлечения даже к уголовной ответственности», - заявил он.
Правозащитник также рассказал, что размер возмещения морального ущерба всегда незначителен.
«Если поврежден автомобиль, и он застрахован, то нужно обратиться в страховую компанию. Но если у вас кроме ОСАГО ничего нет, то, конечно, вам самим придется фиксировать повреждения и предъявлять претензии управляющим организациям или собственникам. Ущерб возмещается в пределах тех материальных убытков, которые были причинены. Он доказывается с помощью оценочных экспертиз. Можно рассчитывать и на возмещение причиненного морального вреда, но в основном это довольно скромные суммы: пять-десять тысяч рублей. Но если речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью, то могут быть взысканы суммы большего размера, например, 50 тысяч рублей, и то редко. При этом судебные тяжбы по поводу материального ущерба происходят чаще, чем при причинении вреда здоровью», - заключил Попов.
Ранее СМИ сообщили, что в Балашихе наледь упала на женщину с двумя детьми. Пострадавшие были госпитализированы с медучреждение с травмами головы. Также 9 февраля наледь с крыши дома придавила прохожую в Санкт-Петербурге. 8 февраля женщина пострадала в результате падения на нее наледи в Самаре, а в Великом Новгороде наледь рухнула на девушку с коляской, в результате чего первая получила травмы головы и спины.
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