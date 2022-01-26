«Первый после меня!»: Сергей Зверев похвалил Шнурова за критику властей Петербурга

Стилист и экоактивист признался, что ждал, пока кто-то из звезд продолжит его деятельность в сфере экологии. 

Стилист и экоактивист Сергей Зверев в пресс-центре НСН поддержал Сергея Шнурова, который вступил в своеобразную полемику с губернатором Санкт-Петербурга по поводу мусора и снега в северной столице.

«Один из немногих. У нас артисты так держатся за свое место, они никогда не будут рисковать, делать репост по проблемам. Сергей молодец, я его очень уважаю, что он взял на себя это, это непросто. Люди его поддерживают, он просто сейчас лидер в Санкт-Петербурге, он не стесняется, говорит. Это первый человек за продолжительное время – я все ждал, кто после меня выстрелит, кто после меня что-то сделает из артистов», - поделился Зверев.

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Ранее музыкант Сергей Шнуров снял клип о проблеме с мусором в Санкт-Петербурге. Ролик был опубликован 15 января на YouTube, в соцсетях и мессенджерах и за ночь набрал почти миллион просмотров.

Съемки клипа на композицию «Пока так» проходили на мусорной площадке одного из дворов рядом с Сенной площадью. Исполнитель поет о том, что из-за большого скопления отходов местные жители не могут пройти по улице, обыграв ответы местных чиновников на жалобы горожан по поводу мусорного коллапса.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Санкт-ПетербургСергей ШнуровЭкологияСергей Зверев
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