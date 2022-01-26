«Первый после меня!»: Сергей Зверев похвалил Шнурова за критику властей Петербурга
Стилист и экоактивист признался, что ждал, пока кто-то из звезд продолжит его деятельность в сфере экологии.
Стилист и экоактивист Сергей Зверев в пресс-центре НСН поддержал Сергея Шнурова, который вступил в своеобразную полемику с губернатором Санкт-Петербурга по поводу мусора и снега в северной столице.
«Один из немногих. У нас артисты так держатся за свое место, они никогда не будут рисковать, делать репост по проблемам. Сергей молодец, я его очень уважаю, что он взял на себя это, это непросто. Люди его поддерживают, он просто сейчас лидер в Санкт-Петербурге, он не стесняется, говорит. Это первый человек за продолжительное время – я все ждал, кто после меня выстрелит, кто после меня что-то сделает из артистов», - поделился Зверев.
Ранее музыкант Сергей Шнуров снял клип о проблеме с мусором в Санкт-Петербурге. Ролик был опубликован 15 января на YouTube, в соцсетях и мессенджерах и за ночь набрал почти миллион просмотров.
Съемки клипа на композицию «Пока так» проходили на мусорной площадке одного из дворов рядом с Сенной площадью. Исполнитель поет о том, что из-за большого скопления отходов местные жители не могут пройти по улице, обыграв ответы местных чиновников на жалобы горожан по поводу мусорного коллапса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Россиянам назвали самые частые уловки E-mail-мошенников
- Власти Норвегии отменяют карантин для туристов из России
- Онищенко рассказал, можно ли заразиться COVID-19 через посылку
- В Госдуме предложили создать в школах «ящики доверия»
- В США выяснили, сколько ВМС Украины продержатся в бою с Россией
- Лавров: Число друзей России в Латинской Америке растет
- В Петербурге не исключили введения дополнительных ограничений из-за COVID-19
- Лавров: Запад толкает Украину на совершение провокаций против России
- Лавров назвал неприемлемой «вакханалию» против России на спортивных форумах
- Бобслеист олимпийской сборной России заразился COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru