«Первый после меня!»: Сергей Зверев похвалил Шнурова за критику властей Петербурга

Стилист и экоактивист Сергей Зверев в пресс-центре НСН поддержал Сергея Шнурова, который вступил в своеобразную полемику с губернатором Санкт-Петербурга по поводу мусора и снега в северной столице.

«Один из немногих. У нас артисты так держатся за свое место, они никогда не будут рисковать, делать репост по проблемам. Сергей молодец, я его очень уважаю, что он взял на себя это, это непросто. Люди его поддерживают, он просто сейчас лидер в Санкт-Петербурге, он не стесняется, говорит. Это первый человек за продолжительное время – я все ждал, кто после меня выстрелит, кто после меня что-то сделает из артистов», - поделился Зверев.