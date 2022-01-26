Глава Союза ЖКХ Москвы поставил «двойку» властям Петербурга за уборку улиц

Константин Крохин связал мусорные проблемы культурной столицы с плохим управлением.

Власти Санкт-Петербурга не могут устранить проблемы, связанные с уборкой города от снега и мусора, уже не первый год подряд, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин в пресс-центре НСН.

«Мне больно за этот город, там проблема снег ежегодно, проблема сосулек ежегодно – гибнут люди, травмируются, проблема с мусором. Давайте откровенно скажем, что это «двойка» администрации Санкт-Петербурга», отметил Крохин.

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На сегодняшний день около 70 процентов операторов по сбору мусора находятся на грани банкротства, производители продукции не платят за отходы, заявил член Общественного Совета Росприроднадзора, эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков в пресс-центре НСН ранее.


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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЖКХЭкологияСанкт-ПетербургМусор
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