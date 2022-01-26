Глава Союза ЖКХ Москвы поставил «двойку» властям Петербурга за уборку улиц
Константин Крохин связал мусорные проблемы культурной столицы с плохим управлением.
Власти Санкт-Петербурга не могут устранить проблемы, связанные с уборкой города от снега и мусора, уже не первый год подряд, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«Мне больно за этот город, там проблема снег ежегодно, проблема сосулек ежегодно – гибнут люди, травмируются, проблема с мусором. Давайте откровенно скажем, что это «двойка» администрации Санкт-Петербурга», отметил Крохин.
На сегодняшний день около 70 процентов операторов по сбору мусора находятся на грани банкротства, производители продукции не платят за отходы, заявил член Общественного Совета Росприроднадзора, эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков в пресс-центре НСН ранее.
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