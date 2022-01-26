Глава Союза ЖКХ Москвы поставил «двойку» властям Петербурга за уборку улиц

Власти Санкт-Петербурга не могут устранить проблемы, связанные с уборкой города от снега и мусора, уже не первый год подряд, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин в пресс-центре НСН.

«Мне больно за этот город, там проблема снег ежегодно, проблема сосулек ежегодно – гибнут люди, травмируются, проблема с мусором. Давайте откровенно скажем, что это «двойка» администрации Санкт-Петербурга», отметил Крохин.