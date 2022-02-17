ФАС проанализирует ситуацию с ростом тарифов на отопление
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку ситуации с удорожанием отопления для россиян. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
«Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства», — отмечается в сообщении.
В ФАС указали, что гражданин должен обратиться в Государственную жилищную инспекцию, если цена за отопление в квитанции за услуги ЖКХ завышена из-за неправильных расчетов.
Отмечается, что согласно Жилищному кодексу конечные тарифы на коммунальные услуги устанавливают региональные органы власти. При этом федеральное правительство определяет размер индекса платы за ЖКУ в соответствии с «социальной направленностью государственной тарифной политики».
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