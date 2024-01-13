«Спрос колоссальный»: В России нуждаются в трудовых мигрантах

Трудовые мигранты при оформлении патента на работу должны проходить медицинское освидетельствование психического здоровья, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.



«Считаю, что в медосвидетельствование при оформлении патента не мешало бы добавить и медицинское заключение об отсутствии психических расстройств», - добавил он.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью «Интерфаксу» о пятикратном росте числа дел против мигрантов по тяжким статьям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





