«Спрос колоссальный»: В России нуждаются в трудовых мигрантах
Трудовые мигранты необходимы российским работодателям, но они должны нести ответственность за свои кадры, считают политики.
В Россию приедут 10 тысяч работников из Кении, сообщил официальный представитель Государственной палаты страны Хусейн Мохамед.
Бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН предупредил о нехватке мигрантов в России и рассказал о высоком спросе на их работу.
«Спрос колоссальный, очень многие сферы бизнеса говорят, что им бы еще одну, две, 10 тысяч человек… Я так понимаю, если сейчас разом приедет еще полмиллиона трудовых мигрантов, они все за месяц найдут работу. Разговоры о том, что их много, что они шатаются без дела – это или непонимание, или умышленное вранье. Мигрант, если он приехал и не работает, ему же будет нечего есть – им пособия не платят. Небольшая доля, может, 0,5% приехали заниматься вымогательством и криминалом, может быть… Но абсолютное большинство мигрантов честно трудится на своих рабочих местах, и работодатели каждый год говорят, что нужно еще», - отметил собеседник НСН.
Фракция «Справедливая Россия — За правду» готовит законопроект, который устанавливает ответственность предприятий за приглашенных трудовых мигрантов, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.
«"Справедливая Россия" внесла законопроект, вводящий полный запрет на работу мигрантов в таких специальностях, как врачи, провизоры, водители такси, а в ряде сфер – квоты в 5%. Эти инициативы уже принимаются в регионах. Но этого недостаточно, потому что у нас нет точной статистики, какие специальности и какие мигранты нам нужны. Поэтому мы готовим сейчас законопроект, чтобы именно предприятия несли ответственность за тех, кого они нанимают на работу. Тогда у нас не будет вопросов, как соблюдать квоты. Принимаете, вызываете мигрантов, заполняете заявку на нужное число мигрантов, и тогда у нас будет порядок. Вот эти меры позволят понять, какие предприятия каких сотрудников и для каких нужд запрашивают, и понимаем, что они там будут получать зарплату, и что ответственность за них будет нести конкретный работодатель», - сказал Гусев.
Низкий уровень культуры мигрантов, приезжающих в Россию, становится причиной роста преступности, заявил в интервью НСН подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников.
«Конечно, есть тенденция к тому, что мигранты стали чаще совершать преступления. Это связано с низким уровнем их образования и культуры, нежеланием адаптироваться, сложным экономическим положением. Причин для нарушения закона у мигрантов более чем достаточно», - заключил собеседник НСН.
Трудовые мигранты при оформлении патента на работу должны проходить медицинское освидетельствование психического здоровья, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Считаю, что в медосвидетельствование при оформлении патента не мешало бы добавить и медицинское заключение об отсутствии психических расстройств», - добавил он.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью «Интерфаксу» о пятикратном росте числа дел против мигрантов по тяжким статьям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врачи сообщили подробности о здоровье поэта Льва Рубинштейна после аварии
- В Подмосковье температура ночью опускалась ниже минус 32 градусов
- Пожару на складе Wildberries присвоили самый высокий уровень
- Президент Yara: Европа зависит от российских удобрений
- Площадь пожара на складах в Петербурге увеличилась до 50 тысяч «квадратов»
- Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности за удары по Йемену
- Склад Wildberries загорелся под Петербургом
- Оператор: Сектор Газа остался полностью без связи
- Синоптик предупредила об аномальных морозах на юге России и Северном Кавказе
- Устроили заваруху: Йеменские хуситы попали под удар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru