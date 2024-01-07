Титов призвал россиян не опасаться трудовых мигрантов
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал безосновательным страх граждан перед иностранными трудовыми мигрантами, пишет РИА Новости.
«По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты», - сказал Титов.
Одной из причин негативного отношения к мигрантам Титов назвал боязнь граждан, что иностранцы займут их рабочие места. По его словам, у россиян есть все возможности применить свои навыки и квалификацию в любой сфере.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в отделения полиции доставили около трех тысяч мигрантов. Более 600 из них находились в РФ с нарушением миграционного законодательства, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Италии предложил создать армию Евросоюза
- Дефицит кадров: Работодатели нуждаются в мигрантах
- Титов призвал россиян не опасаться трудовых мигрантов
- В Подмосковье задержали взорвавшего гранату в кальянной мужчину
- Ресторатор Ксения Караулова поддержала решение президента участвовать в мартовских выборах
- Курское село Козино подверглось обстрелу ВСУ
- Умер режиссер фильма-сказки «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь
- Владимир Путин встретил Рождество в храме в Ново-Огарёве
- СМИ: Число пострадавших при взрыве в кальянной в Домодедово увеличилось до четырех
- 20-летняя шорт-трекистка из России умерла от гриппа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru