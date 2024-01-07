Титов призвал россиян не опасаться трудовых мигрантов

«По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты», - сказал Титов.

Одной из причин негативного отношения к мигрантам Титов назвал боязнь граждан, что иностранцы займут их рабочие места. По его словам, у россиян есть все возможности применить свои навыки и квалификацию в любой сфере.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в отделения полиции доставили около трех тысяч мигрантов. Более 600 из них находились в РФ с нарушением миграционного законодательства, отмечает «Радиоточка НСН».

