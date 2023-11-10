«Не мы им нужны, а они нам!»: В отрасли высказались о работе мигрантов в такси
Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил НСН, что мигранты нужны такси из-за дефицита водителей.
Трудовые мигранты сегодня нужны такси, они не занимают «чужие» рабочие места, так как мест всем хватает, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.
«У нас есть проблема в том, что россияне не хотят перемещаться из одного региона в другой. Но мигранты «сливаются», если понимают, что где-то доход больше. Поэтому сегодня они поехали в ОАЭ, Турцию и так далее. Везде есть такое большое количество курсов, если кому-то не нравится, что они не очень хорошо владеют языком, научите. Они нам нужны! Не мы им настолько сегодня нужны, а они нам. Потому что нам нужны рабочие руки. Сейчас они не занимают наши рабочие места, всем хватает места. Численный состав россиян за рулем такси увеличивается, люди приходят на подработку», - рассказал он.
Цена на такси повышается из-за дефицита водителей, который доходит до 20%, заявил ранее таксист-блогер Егор Рябков в пресс-центре НСН.
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