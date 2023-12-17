Мигранты и закон: В полиции назвали причины роста преступности среди приезжих

Подозреваемого в драке с полицейским около рынка «Садовод» в Москве отправили в СИЗО до 16 февраля, он вину не признает.

По данным следствия, задержанный оскорбил полицейского и ударил его, затем в конфликт вмешались еще несколько рабочих.



Ранее стало известно, что полицейские задержали более 80 мигрантов за повреждение автомобиля МВД в момент воспрепятствования задержанию злоумышленника, отмечает «Радиоточка НСН».

Правоохранители попытались остановить машину на улице Верхние Поля, но водитель не собирался останавливаться. Позже он набросился на одного из стражей порядка с кулаками.