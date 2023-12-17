Мигранты и закон: В полиции назвали причины роста преступности среди приезжих
Мигранты идут на преступления из-за низкого уровня образования и культуры, доходов и нежелания адаптироваться, считают эксперты из МВД РФ.
Следователи в Москве установили причастность 11 мигрантов к нападению на сотрудников правоохранительных органов у рынка «Садовод», сообщает в Telegram пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.
Подозреваемого в драке с полицейским около рынка «Садовод» в Москве отправили в СИЗО до 16 февраля, он вину не признает.
По данным следствия, задержанный оскорбил полицейского и ударил его, затем в конфликт вмешались еще несколько рабочих.
Ранее стало известно, что полицейские задержали более 80 мигрантов за повреждение автомобиля МВД в момент воспрепятствования задержанию злоумышленника, отмечает «Радиоточка НСН».
Правоохранители попытались остановить машину на улице Верхние Поля, но водитель не собирался останавливаться. Позже он набросился на одного из стражей порядка с кулаками.
Во время задержания заступиться за нарушителя пришла толпа из более чем 80 человек, которые начали толкать сотрудников полиции. В итоге служителям закона пришлось успокоить толпу двумя выстрелами в воздух. В результате инцидента никто не пострадал.
Одна из самых сложных проблем с мигрантами связана с их нелегальным положением в России. Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк заявила, что в ходе операции «Нелегал-2023» из России выдворили около 15 тысяч мигрантов.
Представитель ведомства сообщила о выявлении 447 иностранцев, которые находятся в федеральном и международном розыске.
Волк уточнила, что операция проводилась с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября 2023 года. Вместе с российскими силовиками участие принимали их коллеги из стран ОДКБ.
Выявлено 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. Установлено 22 тысячи нарушений трудовой деятельности.
Депортация мигрантов обходится России слишком дорого, при этом они стали чаще нарушать закон, заявил в интервью НСН подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников.
«Если Минфин выделит значительную сумму на борьбу с нелегальной миграцией, полиция технически готова выполнить эту работу на отлично. Конечно, есть тенденция к тому, что мигранты стали чаще совершать преступления. Это связано с низким уровнем их образования и культуры, нежеланием адаптироваться, сложным экономическим положением. Причин для нарушения закона у мигрантов более чем достаточно», - заключил собеседник НСН.
Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции заявил, что проблема с трудовыми мигрантами в России непростая.
Российский лидер указал на то, что экономические проблемы не должны решаться в ущерб коренному населению России.
По словам главы государства, в России насчитывается порядка 10 миллионов трудовых мигрантов.
Мигранты, приезжающие в Россию, чтобы ничего не делать и оставаться в теневом секторе, должны выдворяться при первом нарушении закона, заявил в интервью НСН депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
«Мигранты делятся на три группы. Одна из них - это мигранты, которые, приезжая сюда, не планируют регистрироваться и что-то делать, а хотят поживиться. Если посмотреть статистику, 80% мигрантов не платят за патенты. Это теневой сектор, для них это и придумано: если нарушаешь закон один раз: до свидания, без всякого права вернуться в Россию. То же самое происходит в Эмиратах. Там мигрантов в три раза больше, чем жителей. Но, если ты даже начинаешь ругаться с кем-то на улице, на следующий день высылка. Тогда это будет работать», - сказал Гусев.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью «Интерфаксу» о пятикратном росте числа дел против мигрантов по тяжким статьям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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