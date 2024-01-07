Дефицит кадров: Работодатели нуждаются в мигрантах

Бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН предупредил о нехватке мигрантов в России и рассказал о высоком спросе на их работу.

«Спрос колоссальный, очень многие сферы бизнеса говорят, что им бы еще одну, две, 10 тысяч человек… Я так понимаю, если сейчас разом приедет еще полмиллиона трудовых мигрантов, они все за месяц найдут работу. Разговоры о том, что их много, что они шатаются без дела – это или непонимание, или умышленное вранье. Мигрант, если он приехал и не работает, ему же будет нечего есть – им пособия не платят. Небольшая доля, может, 0,5% приехали заниматься вымогательством и криминалом, может быть… Но абсолютное большинство мигрантов честно трудится на своих рабочих местах, и работодатели каждый год говорят, что нужно еще», - отметил собеседник НСН.

Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции заявил, что проблема с трудовыми мигрантами в России непростая.

Российский лидер указал на то, что экономические проблемы не должны решаться в ущерб коренному населению России.