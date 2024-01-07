Дефицит кадров: Работодатели нуждаются в мигрантах
В России дефицит обладателей рабочих специальностей. Кадровый дефицит помогают закрывать трудовые мигранты. Они не отнимают рабочие места о российских граждан, уверены работодатели.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал безосновательным страх граждан перед иностранными трудовыми мигрантами. Одной из причин негативного отношения к мигрантам Титов назвал боязнь граждан, что иностранцы займут их рабочие места. пишет РИА Новости.
Российский рынок труда не ждет иностранных специалистов творческих профессий, также затруднительным выглядит привлечение из других стран врачей и экспертов космической отрасли. Нужны представители рабочих специальностей, заявила глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.
«Слесарь механосборочных работ, трактористы, машинисты автогрейдеров, электрогазосварщики — это позиции, которые нашему рынку труда придется замещать любыми способами. Это те люди, которые были нужны еще вчера. Здесь, наверное, все меры хороши... Ни редакторы, ни звукорежиссеры не являются сейчас самыми востребованными специалистами на рынке труда, никаких проблем с поиском таких людей нет», - отметила она.
Трудовые мигранты сегодня нужны такси, они не занимают «чужие» рабочие места, так как мест всем хватает, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.
«У нас есть проблема в том, что россияне не хотят перемещаться из одного региона в другой. Но мигранты «сливаются», если понимают, что где-то доход больше. Поэтому сегодня они поехали в ОАЭ, Турцию и так далее. Везде есть такое большое количество курсов, если кому-то не нравится, что они не очень хорошо владеют языком, научите. Они нам нужны! Не мы им настолько сегодня нужны, а они нам. Потому что нам нужны рабочие руки. Сейчас они не занимают наши рабочие места, всем хватает места. Численный состав россиян за рулем такси увеличивается, люди приходят на подработку», - рассказал он.
Бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН предупредил о нехватке мигрантов в России и рассказал о высоком спросе на их работу.
«Спрос колоссальный, очень многие сферы бизнеса говорят, что им бы еще одну, две, 10 тысяч человек… Я так понимаю, если сейчас разом приедет еще полмиллиона трудовых мигрантов, они все за месяц найдут работу. Разговоры о том, что их много, что они шатаются без дела – это или непонимание, или умышленное вранье. Мигрант, если он приехал и не работает, ему же будет нечего есть – им пособия не платят. Небольшая доля, может, 0,5% приехали заниматься вымогательством и криминалом, может быть… Но абсолютное большинство мигрантов честно трудится на своих рабочих местах, и работодатели каждый год говорят, что нужно еще», - отметил собеседник НСН.
Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции заявил, что проблема с трудовыми мигрантами в России непростая.
Российский лидер указал на то, что экономические проблемы не должны решаться в ущерб коренному населению России.
По словам главы государства, в России насчитывается порядка 10 миллионов трудовых мигрантов.
Мигрантов, которые приезжают в Россию, чтобы ничего не делать и оставаться в теневом секторе, предлагают выдворять при первом нарушении закона, заявил в интервью НСН депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
«Мигранты делятся на три группы. Одна из них - это мигранты, которые, приезжая сюда, не планирую регистрироваться и что-то делать, а хотят поживиться. Если посмотреть статистику, 80% мигрантов не платят за патенты. Это теневой сектор, для них это и придумано: если нарушаешь закон один раз: до свидания, без всякого права вернуться в Россию. То же самое происходит в Эмиратах. Там мигрантов в три раза больше, чем жителей. Но, если ты даже начинаешь ругаться с кем-то на улице, на следующий день высылка. Тогда это будет работать», - сказал Гусев.
Ранее руководитель Кадрового центра Минстроя Елена Сенкевич заявила, что дефицит кадров в строительной отрасли России оценивается на сегодня в 200 тысяч человек. В начале года Центробанк назвал уровень нехватки сотрудников российских компаний рекордным за последние 25 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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