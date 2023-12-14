«10 миллионов!»: Путин о проблемах с трудовыми мигрантами

Российский лидер указал на то, что экономические проблемы не должны решаться в ущерб коренному населению России.

По словам главы государства, в России насчитывается порядка 10 миллионов трудовых мигрантов.

Ранее Министерство внутренних дел сообщило, что в ходе операции «Нелегал-2023», которая проводилась с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября 2023 года, из России выдворили около 15 тысяч мигрантов. Также было выявлено 96 тыс. нарушений миграционного законодательства и 22 тыс. нарушений трудовой деятельности.

