«10 миллионов!»: Путин о проблемах с трудовыми мигрантами
Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции заявил, что проблема с трудовыми мигрантами в России непростая.
Российский лидер указал на то, что экономические проблемы не должны решаться в ущерб коренному населению России.
По словам главы государства, в России насчитывается порядка 10 миллионов трудовых мигрантов.
Ранее Министерство внутренних дел сообщило, что в ходе операции «Нелегал-2023», которая проводилась с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября 2023 года, из России выдворили около 15 тысяч мигрантов. Также было выявлено 96 тыс. нарушений миграционного законодательства и 22 тыс. нарушений трудовой деятельности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru