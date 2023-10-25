«Дорогая депортация»: Рост преступности мигрантов связали с деньгами

Депортация мигрантов обходится России слишком дорого, при этом они стали чаще нарушать закон, заявил в интервью НСН подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников.

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге ранее сообщила, что в 2023 году из России депортировали около 40 тысяч мигрантов за административные правонарушения. Она отметила, что это обошлось государству в 366 млн рублей.