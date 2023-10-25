«Дорогая депортация»: Рост преступности мигрантов связали с деньгами

40 тысяч депортированных мигрантов в год – это очень мало, сказал в эфире НСН подполковник Олег Иванников, однако Вадим Коженов назвал эту цифру завышенной.

Депортация мигрантов обходится России слишком дорого, при этом они стали чаще нарушать закон, заявил в интервью НСН подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников.

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге ранее сообщила, что в 2023 году из России депортировали около 40 тысяч мигрантов за административные правонарушения. Она отметила, что это обошлось государству в 366 млн рублей.

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«По официальным данным, в России находятся порядка миллиона незарегистрированных мигрантов, по неофициальным – более 20 млн. 40 тысяч депортированных - это очень мало, но это обусловлено, прежде всего, финансовой составляющей процесса депортации. Не достаточно просто купить билет на самолет или поезд и отправить мигранта в родные края. В процессе работы с нелегальными мигрантами задействована вся социальная сфера: это и составление документов, и нахождение в спецприемнике, забота об этих людях, охрана, обеспечение питанием, проживание, свет, отопление», - сказал Иванников.

По его словам, преступность среди нелегалов растет, при этом ситуацию может исправить Минфин.

«Если Минфин выделит значительную сумму на борьбу с нелегальной миграцией, полиция технически готова выполнить эту работу на отлично. Конечно, есть тенденция к тому, что мигранты стали чаще совершать преступления. Это связано с низким уровнем их образования и культуры, нежеланием адаптироваться, сложным экономическим положением. Причин для нарушения закона у мигрантов более чем достаточно», - заключил собеседник НСН.
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Со своей стороны, бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов не согласился с цифрами Лянге и Иванникова.

«Ничего не изменилось, в России сейчас находятся порядка 7-8 млн мигрантов. При этом цифра 40 тысяч депортированных мне кажется завышенной», - сказал Коженов НСН.

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
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