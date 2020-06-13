Специалисты проанализировали признаки пика коронавируса
Вирусолог Анатолий Альштейн и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН выясняли дату пика коронавируса в России.
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила о том, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19 11 мая, и с тех пор эпидемия пошла на спад. Однако, суточный прирост заболевших остается тревожным.
«Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование, или количество ПЦР-исследований, увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза»,— приводит слова Голиковой на брифинге кабмина РФ ТАСС.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН 11 мая призвал опираться на имеющиеся данные и сообщил, что ситуация в России по заболеванию коронавирусом продолжает ухудшаться, но для панических настроений оснований нет.
«Давайте опираться на данные, которые мы сейчас имеем. На 11 часов утра это было 11656 новых случаев заражения за последние сутки в 84 регионах и это самый большой суточный прирост за всё время распространения коронавируса в России. Мы имеем сегодня 221344 случая и стоим на третьем месте в мире по абсолютному числу заболевших людей. При этом на первом и втором месте остаются США и Испания, соответственно. Поэтому, пока что ситуация идёт по нарастающей, и на Москву приходится более 50% всех случаев заражения коронавирусом в России», - заявил депутат.
О том, что пик распространения коронавируса в России пройден, президент Путин заявил, ссылаясь на мнение специалистов, 26 мая. Это заявление прозвучало в день, когда на фоне общего снижения динамики заболеваемости коронавирусом в стране зафиксировано самое большое число летальных исходов, вызванных новой инфекцией: умерли 174 человека, общее число жертв COVID-19 в России достигло 3 807. Общее количество заболевших, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, превысило 362 тысячи, выздоровели 131 129 человек. Причем, количество излечившихся за сутки пациентов с коронавирусом в России во вторник оказалось больше, чем максимальное количество выявленных за день случаев заражения: суточный рост числа больных составил рекордно низкие 2,5%.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН подтвердил мнение президента, что пик эпидемии в России преодолен, и привел аргументы.
«Дело не в числе выздоровевших. Главная цифра – сколько выявляется зараженных людей. Начиная с первого-второго мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться», - сказал ученый.
Ранее инфекционист и эпидемиолог в эфире НСН разошлись в оценке возможности второй волны коронавируса в России. По мнению начальника Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгия Сапронова, «вторая волна» коронавируса, если она вообще будет, не затронет россиян. Доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что эпидемическая ситуация в мире вызывает обеспокоенность.
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