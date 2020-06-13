Специалисты проанализировали признаки пика коронавируса

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила о том, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19 11 мая, и с тех пор эпидемия пошла на спад. Однако, суточный прирост заболевших остается тревожным.

«Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование, или количество ПЦР-исследований, увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза»,— приводит слова Голиковой на брифинге кабмина РФ ТАСС.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН 11 мая призвал опираться на имеющиеся данные и сообщил, что ситуация в России по заболеванию коронавирусом продолжает ухудшаться, но для панических настроений оснований нет.

«Давайте опираться на данные, которые мы сейчас имеем. На 11 часов утра это было 11656 новых случаев заражения за последние сутки в 84 регионах и это самый большой суточный прирост за всё время распространения коронавируса в России. Мы имеем сегодня 221344 случая и стоим на третьем месте в мире по абсолютному числу заболевших людей. При этом на первом и втором месте остаются США и Испания, соответственно. Поэтому, пока что ситуация идёт по нарастающей, и на Москву приходится более 50% всех случаев заражения коронавирусом в России», - заявил депутат.