При атаке дронов на Самарскую область были повреждены гражданские объекты

По словам губернатора, противник пытался ударить по промышленным предприятиям. В результате атаки получили повреждения гражданские объекты, в их числе частные дома и автомобили.

«Оперативный штаб в данный момент собирает полную информацию о последствиях», - написал Федорищев на платформе «Макс».

Ранее в Брянской области дроны ВСУ ударили по грузовому и легковому авто, пострадали два человека, пишет 360.ru.

