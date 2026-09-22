При атаке дронов на Самарскую область были повреждены гражданские объекты

Очередную атаку ВСУ отразили в Самарской области, над регионом сбили десятки беспилотников. Об этом сообщил глава области Вячеслав Федорищев.

В Горловке при атаке БПЛА повреждено учреждение культуры

По словам губернатора, противник пытался ударить по промышленным предприятиям. В результате атаки получили повреждения гражданские объекты, в их числе частные дома и автомобили.

«Оперативный штаб в данный момент собирает полную информацию о последствиях», - написал Федорищев на платформе «Макс».

Ранее в Брянской области дроны ВСУ ударили по грузовому и легковому авто, пострадали два человека, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиСамарская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры