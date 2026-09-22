При атаке дронов на Самарскую область были повреждены гражданские объекты
Очередную атаку ВСУ отразили в Самарской области, над регионом сбили десятки беспилотников. Об этом сообщил глава области Вячеслав Федорищев.
По словам губернатора, противник пытался ударить по промышленным предприятиям. В результате атаки получили повреждения гражданские объекты, в их числе частные дома и автомобили.
«Оперативный штаб в данный момент собирает полную информацию о последствиях», - написал Федорищев на платформе «Макс».
Ранее в Брянской области дроны ВСУ ударили по грузовому и легковому авто, пострадали два человека, пишет 360.ru.
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