Минздрав подтвердил гибель от коронавируса более ста врачей

Пик распространения коронавируса в России пройден, - заявил президент Путин, ссылаясь на мнение специалистов. Это заявление прозвучало в день, когда на фоне общего снижения динамики заболеваемости коронавирусом в стране зафиксировано самое большое число летальных исходов, вызванных новой инфекцией: умерли 174 человека, общее число жертв COVID-19 в России достигло 3 807. Общее количество заболевших, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, превысило 362 тысячи, выздоровели 131 129 человек. Причем, количество излечившихся за сутки пациентов с коронавирусом в России во вторник оказалось больше, чем максимальное количество выявленных за день случаев заражения: суточный рост числа больных составил рекордно низкие 2,5%.

В числе погибших от коронавируса в России – более ста медицинских работников. Это подтвердил сегодня Минздрав. Директор министерского департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Людмила Летникова на заседании комитета Госдумы по здравоохранению сообщила, что ведомство ведет регистр умерших от COVID-19 медработников, в который, по данным на прошлую пятницу, вошел 101 человек. Она пояснила, что регистр составляется с учетом данных Фонда социального страхования и Списка памяти, который ведут сами медики. В него, как отмечает «Интерфакс», включено куда большее число погибших от вируса медиков - 302.

Коронавирусом заразились более трех тысяч медработников в одном только Санкт-Петербурге, - заявил глава региональной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19, гендиректор Национального медицинского исследовательского Центра имени Алмазова Евгений Шляхто. По его словам, большинство случаев связано именно с выполнением ими функциональных обязанностей. Восемь питерских медиков умерли, - сказал он.

На уже упомянутом заседании комитета Госдумы по здравоохранению был приведен еще один показатель – не то в порядке констатации проблемы, не то в качестве объяснения ранее приведенных данных. В девяти регионах запасов защитных костюмов для медиков осталось на неделю, - сообщила замглавы Росздравнадзора Ирина Серегина. По ее словам, такая ситуация сложилась в Костромской, Московской, Архангельской, Свердловской, Новосибирской, Магаданской областях, республиках Марий Эл и Татарстан, в Приморском крае. Некоторые субъекты просто не предоставили сведения: как осуществляется там защита, не можем представить, - признала представитель Росздравнадзора.

