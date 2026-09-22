МИД: Россия не считает генсека ООН серьезным посредником по Украине

Россия не воспринимает генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в качестве серьезного посредника по ситуации на Украине. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов.

Генсек ООН призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине

«Мы его в принципе не считаем и не считали каким-то серьезным посредником», - рассказал дипломат в интервью РИА Новости.

Ранее Алимов заявил, что Украина не предлагала России провести встречу на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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