МИД: Россия не считает генсека ООН серьезным посредником по Украине

«Мы его в принципе не считаем и не считали каким-то серьезным посредником», - рассказал дипломат в интервью РИА Новости.

Ранее Алимов заявил, что Украина не предлагала России провести встречу на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, пишет 360.ru.

