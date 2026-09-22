В Якутии на Нерюнгринской ГРЭС произошел пожар

«В результате воздействия опасных факторов пожара пострадал работник 1993 года рождения (отравление угарным газом)», — отметили в ведомстве.

Пожар ликвидировали.

По данным оперативного штаба региона, на ГРЭС возникло возгорание трансформаторной подстанции на энергоблоке №1, а также турбины в машинном зале. Было ограничено энергоснабжение в Нерюнгри от подстанции «Городская».

Как уточнили в Минздраве Якутии, пострадавшего после ЧП мужчину госпитализировали, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее пожар произошел в промышленной зоне в подмосковном Щелкове, загорелись мусор и здание. Общая площадь возгорания составила около 5 тысяч квадратных метров, пишет 360.ru.

