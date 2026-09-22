В Якутии на Нерюнгринской ГРЭС произошел пожар
Пожар произошел на территории Нерюнгринской ГРЭС, пострадал человек. Об этом сообщило управление МЧС по Якутии.
Огонь охватил трансформаторную подстанцию и кабель-канал и распространился на площади 40 квадратных метров.
«В результате воздействия опасных факторов пожара пострадал работник 1993 года рождения (отравление угарным газом)», — отметили в ведомстве.
Пожар ликвидировали.
По данным оперативного штаба региона, на ГРЭС возникло возгорание трансформаторной подстанции на энергоблоке №1, а также турбины в машинном зале. Было ограничено энергоснабжение в Нерюнгри от подстанции «Городская».
Как уточнили в Минздраве Якутии, пострадавшего после ЧП мужчину госпитализировали, он находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее пожар произошел в промышленной зоне в подмосковном Щелкове, загорелись мусор и здание. Общая площадь возгорания составила около 5 тысяч квадратных метров, пишет 360.ru.
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