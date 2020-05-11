Онищенко опроверг заявление о плато распространения коронавируса в России
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил НСН, что Россия вышла на третье место в мире по числу заражений COVID-19, но ситуация стабилизируется.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что статистика по ежедневному приросту случаев заражения коронавирусом COVID-19 в последние дни даёт надежду полагать, что Россия вышла на плато, пишет Bloomberg.
Вуйнович, однако, предупредила о риске увеличения смертности от COVID-19 в России в ближайшие недели. Пока этот показатель ниже 1%, говорится в материале.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал опираться на имеющиеся данные и сообщил, что ситуация в России по заболеванию коронавирусом продолжает ухудшаться, но для панических настроений оснований нет.
«Давайте опираться на данные, которые мы сейчас имеем. На 11 часов утра это было 11656 новых случаев заражения за последние сутки в 84 регионах и это самый большой суточный прирост за всё время распространения коронавируса в России. Мы имеем сегодня 221344 случая и стоим на третьем месте в мире по абсолютному числу заболевших людей. При этом на первом и втором месте остаются США и Испания, соответственно. Поэтому, пока что ситуация идёт по нарастающей, и на Москву приходится более 50% всех случаев заражения коронавирусом в России», - заявил депутат.
Он также рассказал о постепенном выходе из ограничительных мер и стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России.
«Мы видим, что доля тяжёлых случаев снижается и это признак того, что у нас интенсивность коронавируса начинает сходить на более лояльное течение, и начинается стабилизация. С завтрашнего дня у нас уже полностью будет работать промышленность и все стройки. Но при этом, теперь нельзя будет пользоваться общественным транспортом без масок, хотя я бы не сказал, что сейчас везде можно найти и приобрести за разумную цену маску. Думаю, что у метро и у крупных железнодорожных узлов такая возможность будет», - добавил Онищенко.
Ранее в ВОЗ объяснили рост числа заражений коронавирусом в России увеличением объемов тестирования. Соответствующее заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает РИА Новости.
По словам представителя ВОЗ, в России число проводимых тестирований на коронавирус одно из самых высоких в мире. Также Райан отметил, что вводимые ограничения в стране обеспечивают подавление инфекции.
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