Онищенко опроверг заявление о плато распространения коронавируса в России

«Давайте опираться на данные, которые мы сейчас имеем. На 11 часов утра это было 11656 новых случаев заражения за последние сутки в 84 регионах и это самый большой суточный прирост за всё время распространения коронавируса в России. Мы имеем сегодня 221344 случая и стоим на третьем месте в мире по абсолютному числу заболевших людей. При этом на первом и втором месте остаются США и Испания, соответственно. Поэтому, пока что ситуация идёт по нарастающей, и на Москву приходится более 50% всех случаев заражения коронавирусом в России», - заявил депутат.

Он также рассказал о постепенном выходе из ограничительных мер и стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России.

«Мы видим, что доля тяжёлых случаев снижается и это признак того, что у нас интенсивность коронавируса начинает сходить на более лояльное течение, и начинается стабилизация. С завтрашнего дня у нас уже полностью будет работать промышленность и все стройки. Но при этом, теперь нельзя будет пользоваться общественным транспортом без масок, хотя я бы не сказал, что сейчас везде можно найти и приобрести за разумную цену маску. Думаю, что у метро и у крупных железнодорожных узлов такая возможность будет», - добавил Онищенко.

Ранее в ВОЗ объяснили рост числа заражений коронавирусом в России увеличением объемов тестирования. Соответствующее заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает РИА Новости.

По словам представителя ВОЗ, в России число проводимых тестирований на коронавирус одно из самых высоких в мире. Также Райан отметил, что вводимые ограничения в стране обеспечивают подавление инфекции.

