Минобрнауки предложило изменить порядок приема в вузы со следующего года
Минобрнауки предложило изменить порядок приема в университеты России и перечень вступительных испытаний в вузы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Ведомство подготовило соответствующий проект изменений, которые начнут действовать с 2027/28 учебного года. Так,число направлений с обязательным экзаменом по физике увеличится до 37. Экзамен по истории сделают обязательным там, где раньше учреждение могло выбирать между этой дисциплиной и обществознанием. При этом математика станет обязательной для всех специальностей в области информационной безопасности.
Также в Минобрнауки анонсировали отмену многопрофильного конкурса, его начнут проводить на конкретную специальность либо направление. В то же время абитуриенты смогут получить баллы за дополнительный результат Единого государственного экзамена, который поступающий сдал и не использует в основном конкурсе.
Кроме того, в вузах уточнят правила приема участников школьных олимпиад из перечня РСОШ. Поступление без вступительных испытаний разрешат только победителям, будут учитываться итоги олимпиад только за 10-11-е классы.
Также в России предложили изменить порядок поступления в магистратуру. Минобрнауки разрешит подать документы в одном вузе максимум на пять направлений. Порядок платного приема на обучение дополнят нормами о возможности оплаты средствами материнского капитала либо образовательного кредита. При этом будет установлена обязательная оплата первого семестра учебы, ожидается, что предоплата зафиксирует выбор абитуриента и сделает конкурс более четким и справедливым.
Ранее в Минобрнауки рассказали, что полный переход на обновленную модель высшего образования в России завершат в ближайшие три года, напоминает 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Попова рассказала о наличии 250 различных видов респираторных вирусов
- Президент Финляндии указал на «острую реакцию» разведки на Россию
- В Якутии на Нерюнгринской ГРЭС произошел пожар
- Минобрнауки предложило изменить порядок приема в вузы со следующего года
- Новак поручил продолжать насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами
- Под Калининградом добыли янтарь возрастом около 40 млн лет
- Лишают голоса: Музыкантам объяснили, как защититься от нейросетей
- В Венгрии исключили строительство хранилища нефтепродуктов для Украины
- Юрист рассказала, как подготовиться к подаче заявки на кредит
- В Самарской области 16 человек пострадали в ДТП с перевернувшейся маршруткой