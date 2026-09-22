Минобрнауки предложило изменить порядок приема в вузы со следующего года

Также в Минобрнауки анонсировали отмену многопрофильного конкурса, его начнут проводить на конкретную специальность либо направление. В то же время абитуриенты смогут получить баллы за дополнительный результат Единого государственного экзамена, который поступающий сдал и не использует в основном конкурсе.

Кроме того, в вузах уточнят правила приема участников школьных олимпиад из перечня РСОШ. Поступление без вступительных испытаний разрешат только победителям, будут учитываться итоги олимпиад только за 10-11-е классы.

Также в России предложили изменить порядок поступления в магистратуру. Минобрнауки разрешит подать документы в одном вузе максимум на пять направлений. Порядок платного приема на обучение дополнят нормами о возможности оплаты средствами материнского капитала либо образовательного кредита. При этом будет установлена обязательная оплата первого семестра учебы, ожидается, что предоплата зафиксирует выбор абитуриента и сделает конкурс более четким и справедливым.

Ранее в Минобрнауки рассказали, что полный переход на обновленную модель высшего образования в России завершат в ближайшие три года, напоминает 360.ru.

