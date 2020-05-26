Путин: Россия прошла пик распространения коронавируса
Пик распространения коронавирусной инфекции в России можно считать пройденным. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал Владимир Путин, отметив, что такой позиции придерживаются специалисты. Такое заявление глава государства сделал во время рабочей встречи с министром обороны страны Сергеем Шойгу.
Кроме того, российский лидер поблагодарил специалистов подразделений Минобороны, которые оказывали Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также еще ряду стран помощь в борьбе с распространением COVID-19.
Также Владимир Путин в режиме видеоконференции с Сергеем Шойгу заявил, что парад Победы пройдет 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» — 26 июля.
К слову, за минувшие сутки в России после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выписаны рекордные 12 331 человек. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. В общей сложности в нашей стране выздоровели 131 129 человек.
В частности, в Москве выписаны 8 033 человека, в Дагестане - 456, а в Подмосковье – 244.
При этом, число случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки выросло на 8 915. Таким образом число инфицированных в стране составило 362 342 человека.
Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 2830, ещё 817 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 363 инфицированных, отмечает Свободная пресса.
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Заразились
362 тыс.+8 915 / сут.
Умерли
3 807+174 / сут.
Выздоровели
131 тыс.+12 331 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru