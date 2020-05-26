Путин: Россия прошла пик распространения коронавируса

Пик распространения коронавирусной инфекции в России можно считать пройденным. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал Владимир Путин, отметив, что такой позиции придерживаются специалисты. Такое заявление глава государства сделал во время рабочей встречи с министром обороны страны Сергеем Шойгу.

Кроме того, российский лидер поблагодарил специалистов подразделений Минобороны, которые оказывали Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также еще ряду стран помощь в борьбе с распространением COVID-19.

Также Владимир Путин в режиме видеоконференции с Сергеем Шойгу заявил, что парад Победы пройдет 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» — 26 июля.