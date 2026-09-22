Президент Финляндии указал на «острую реакцию» разведки на Россию

Глава государства указал на «острую реакцию» ряда разведывательных ведомств, «которые "буквально говорят, что... вы - следующие" для завоевания».

По словам политика, никакой «неминуемой военной угрозы» со стороны Москвы не фиксируется, доказательств этого нет.

Ранее Александр Стубб заявлял, что не верит в возможность нападения России на страны НАТО, и призывал Европу возобновить диалог с Москвой, напоминает 360.ru.

