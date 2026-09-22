Президент Финляндии указал на «острую реакцию» разведки на Россию
Некоторые службы разведки пугают страны Европы «завоеванием» со стороны России. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Politico.
Глава государства указал на «острую реакцию» ряда разведывательных ведомств, «которые "буквально говорят, что... вы - следующие" для завоевания».
По словам политика, никакой «неминуемой военной угрозы» со стороны Москвы не фиксируется, доказательств этого нет.
Ранее Александр Стубб заявлял, что не верит в возможность нападения России на страны НАТО, и призывал Европу возобновить диалог с Москвой, напоминает 360.ru.
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