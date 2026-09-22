Попова рассказала о наличии 250 различных видов респираторных вирусов
Роспотребнадзор выявил уже более 250 различных респираторных вирусов, с которыми сталкиваются россияне. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова в беседе с РИА Новости.
Руководитель Роспотребнадзора указала, что осень связана с активностью такой инфекции.
«Вирусы приходят разные, их много - на сегодняшний день насчитывается больше 250. И чем глубже мы изучаем эту проблему, тем больше их видим», - подчеркнула Попова.
Как отметила глава федеральной службы, в осенний период важно не дать вирусам «познакомиться» с организмом и нанести ущерб здоровью.
Ранее Анна Попова доложила президенту Владимиру Путину, что страна полностью готова к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ, пишет 360.ru.
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