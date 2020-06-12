Эксперты поспорили о второй волне коронавируса в России

По мнению доктора медицинских наук, вирусолога Виктора Зуева, новая вспышка коронавируса в России может начаться в октябре. Свою позицию он объяснил в эфире телеканала «Звезда».

Эксперт считает, что коронавирус будет напоминать вспышку гриппа, который имеет сезонность, начинаясь в России весной и поздней осенью.

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в эфире НСН он выразил уверенность, что «вторая волна» коронавируса, если она вообще будет, не затронет россиян.

«Про инфекционную заболеваемость и её волны, или как мы говорим, циклы, судить довольно сложно. Но принимаемые нашими китайскими коллегами меры и те меры, которые приняты поддержавшими рекомендации ВОЗ странами, дают нам основания сильно надеяться, что, с большой долей вероятности, второй волны эпидемии не будет. Тем более что мы и сейчас довольно эффективно контролируем распространение этой инфекции по всему миру. Поэтому я уверен в том, что ни китайские органы здравоохранения, ни ВОЗ не допустят второй волны распространения заболевания в Китае и, тем более, в Российской Федерации. Думаю, что второй вспышки не будет, и россияне могут быть спокойны», - заявил врач-инфекционист.