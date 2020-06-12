Эксперты поспорили о второй волне коронавируса в России
Инфекционист и эпидемиолог разошлись в оценке возможности второй волны коронавируса в России.
По мнению доктора медицинских наук, вирусолога Виктора Зуева, новая вспышка коронавируса в России может начаться в октябре. Свою позицию он объяснил в эфире телеканала «Звезда».
Эксперт считает, что коронавирус будет напоминать вспышку гриппа, который имеет сезонность, начинаясь в России весной и поздней осенью.
Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в эфире НСН он выразил уверенность, что «вторая волна» коронавируса, если она вообще будет, не затронет россиян.
«Про инфекционную заболеваемость и её волны, или как мы говорим, циклы, судить довольно сложно. Но принимаемые нашими китайскими коллегами меры и те меры, которые приняты поддержавшими рекомендации ВОЗ странами, дают нам основания сильно надеяться, что, с большой долей вероятности, второй волны эпидемии не будет. Тем более что мы и сейчас довольно эффективно контролируем распространение этой инфекции по всему миру. Поэтому я уверен в том, что ни китайские органы здравоохранения, ни ВОЗ не допустят второй волны распространения заболевания в Китае и, тем более, в Российской Федерации. Думаю, что второй вспышки не будет, и россияне могут быть спокойны», - заявил врач-инфекционист.
Депутат Госдумы, Доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на пресс-конференции НСН заявил, что эпидемическая ситуация в мире вызывает обеспокоенность. Он привел статистику зараженных и выздоровевших, которая отличалась в два с лишним раза.
«Пока не в нашу пользу, и когда выздоровевших будет больше, тогда мы скажем, что эпидемический процесс пошел на спад. Наиболее интенсивный эпидпроцесс наблюдается в США, там заболели 548,9 на 100 тысяч населения. В антилидерах Испания и Перу», - отметил Онищенко.
Ранее НСН писала, что все клинические испытания вакцины против COVID-19 Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны России завершат к концу июля.
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