Вирусолог: Пик эпидемии коронавируса пройден

«Дело не в числе выздоровевших. Главная цифра – сколько выявляется зараженных людей. Начиная с первого-второго мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться», - сказал ученый.

Он не поддержал мнение, что снизилось не количество зараженных, а число тестов на вирус. «Тесты, вроде, делают. Тестов в России достаточно. Данных, что снизили количество тестов, нет», - добавил Альштейн.

Отметим, что в России зафиксировано 308 705 случаев заболеваний COVID-19. По общему числу инфицированных наша страна уступает только США, где зарегистрировано более 1,5 млн заболевших.

