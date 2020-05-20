Вирусолог: Пик эпидемии коронавируса пройден
Доктор медицинских наук, вирусолог в эфире НСН объяснил, почему можно говорить, что пик эпидемии в России преодолен.
Количество выздоровевших от коронавируса за сутки в России впервые с начала пандемии превысило число заболевших. За вторник выписали 9262 пациента, тогда как заболели 8764 человека. Таким образом общее число выздоровевших на 20 мая составляет 85 395 человек.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН высказал мнение, что пик эпидемии в России преодолен.
«Дело не в числе выздоровевших. Главная цифра – сколько выявляется зараженных людей. Начиная с первого-второго мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться», - сказал ученый.
Он не поддержал мнение, что снизилось не количество зараженных, а число тестов на вирус. «Тесты, вроде, делают. Тестов в России достаточно. Данных, что снизили количество тестов, нет», - добавил Альштейн.
Отметим, что в России зафиксировано 308 705 случаев заболеваний COVID-19. По общему числу инфицированных наша страна уступает только США, где зарегистрировано более 1,5 млн заболевших.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
309 тыс.+8 764 / сут.
Умерли
2 972+135 / сут.
Выздоровели
85 392+9 262 / сут.
- Зеленский: Приговор Порошенко «ещё впереди»
- Число безработных за нерабочие дни в РФ выросло почти на 30%
- Доходы «Газпрома» от экспорта газа обвалились на половину
- «В разгар мая в столицу заглянет зима». Синоптик пообещал москвичам снег
- Вирусолог: Пик эпидемии коронавируса пройден
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru