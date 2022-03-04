Срок за невнимательность: Чем опасен для СМИ новый закон о фейках

Новый закон об уголовном наказании за распространение фейков имеет риск, что журналистов будут сажать за ошибки или субъективное мнение. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Ранее Госдума сразу в трех чтениях приняла проект закона о наказании за распространение фейков о ВС России, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. В СПЧ подчеркнули, что за фейки может быть принята субъективная или неправдивая информация, распространенная «по невнимательности».