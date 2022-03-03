Главред «МК» назвал ликвидацию «Эха Москвы» частным делом «Газпром-медиа»

Журналисты ликвидированного «Эха Москвы» вольются в другие СМИ, которым это только пойдет на пользу, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.

Ранее в четверг совета директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции и ее сайта. Это решение было принято после рассмотрения предписания Генпрокуратуры, пояснили в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа».