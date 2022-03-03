Главред «МК» назвал ликвидацию «Эха Москвы» частным делом «Газпром-медиа»

Другие СМИ только выиграют от того, что к ним придут журналисты «Эха Москвы», сказал НСН главред «МК».

Журналисты ликвидированного «Эха Москвы» вольются в другие СМИ, которым это только пойдет на пользу, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.

Ранее в четверг совета директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции и ее сайта. Это решение было принято после рассмотрения предписания Генпрокуратуры, пояснили в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа».

Песков прокомментировали закрытие радиостанции «Эхо Москвы»
«Я никогда не обсуждаю действия частных компаний. «Газпром-медиа» – это частная компания, которая принимает решения те, которые считает нужным. Хотят – ликвидируют, хотят – открывают новую, бурят скважины или продают нефть, что хотят, то и творят. Я тоже недавно закрыл один медиаисточник – и все это прошло незаметно», - сказал Гусев.

Он также высказал мнение, что СМИ, в которые перейдут журналисты «Эха Москвы», только выиграют от этого.

«Журналистика приобретет. Я думаю, что журналисты, которые работали на «Эхо Москвы» и сайте, вольются в другие медиа и будут работать очень хорошо, что этим медиа будет очень полезно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН» .

Со своей стороны, основатель и первый главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Корзун в беседе с НСН назвал закрытие радиостанции концом серьезной независимой журналистики в России.

1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ пользователей к сайтам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) из-за публикация «материалов с призывами к экстремистской деятельности».

«Ниша пустеет»: Основатель закрытого «Эха Москвы» предрек возрождение Гостелерадио

По мнению ведомства, эти СМИ публиковали «ложные сведения о действиях российских военных» в ходе военной операции на Украине. Доступ к сайтам был заблокирован, а вещание радиостанции прекращено.

Холдинг «Газпром-медиа», в который входит радиостанция, получил предписание Генпрокуратуры относительно деятельности радиостанции «Эхо Москвы» .

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Павел ГусевСМИРадиостанция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры